驻德班总领馆举行中资机构和侨社视频座谈会

人民网约翰内斯堡5月29日电（记者 李滢嫣）驻德班总领馆举办领区中资机构和侨社视频座谈会，沟通交流南非封禁降至3级后如何加强疫情防控，并通报两会精神。领区18家机构近30名负责人及代表线上参会，费明星总领事主持视频会议并作总结发言。

夸纳省华人工商会会长林德斐、夸纳省华人警民合作中心主任陈克义、夸纳省福建同乡会会长蔡云景、新堡市华人警民合作中心主任庄松林、新堡市华人工商会会长庄平、中国银行德班分行行长余伯涛和德班理工大学孔子学院中方院长吴林分别从本机构、行业和地区特点，分享了对疫情看法、应对疫情措施、相关应急预案及向当地提供抗疫捐助等情况。

费明星全面分析了南非及夸纳省当前疫情形势和发展态势，指出目前南非感染率和死亡率加速增长，6月1日“封禁”降至3级后中资机构和侨胞面临较大的疫情风险、生产经营风险和安全风险。要高度重视，全力防范，细化应急方案并开展演练，做好打持久战准备、应对突发状况的准备和万一被感染的准备。在生产经营和开拓上要保持谨慎，严格遵守当地封禁规定；树立应急意识，熟悉和演练应急预案；做好抗疫物资储备，梳理排查风险点；遇到盗抢、诈骗等事件时及时报警并通报总领馆，同时继续积极帮助当地政府和民众抗疫。

费明星表示，领区中资机构和侨社在国内疫情爆发后积极筹措物资、捐款捐物，积极驰援国内疫情防控阻击战；南非疫情升温以来履行社会责任，积极向当地政府和社区捐赠医疗物资和食品，展现了心系祖国、患难与共的拳拳爱国情怀和立足当地、中南同心抗疫的兄弟情谊。感谢大家积极支持和协助驻南非使领馆，为中资机构人员和侨胞健康安全做了大量富有成效的工作，截至目前夸纳省未出现中国公民和侨胞感染情况。强调国内非常关心海外公民的健康安全，驻南使领馆一直努力解决大家面临的实际困难，希望继续“坚定信心、保持耐心、与使领馆同心”，共克时艰。

费明星通报了两会有关精神，表示此次两会不同寻常：一是国内抗击疫情取得重大进展、今年是全面建成小康社会决胜之年；二是政府工作报告紧扣以人民为中心和应对当前形势与挑战；三是批准《民法典》，这是法治中国的标志性事件；四是通过了《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》。他强调指出，香港是中国的香港，香港事务是中国内政，不容任何外来干涉；维护国家安全是中央事权，在任何国家都是如此，全国人大根据宪法和基本法做出相关决定不容任何质疑。去年6月以来，“港独”组织和本土激进分离势力日益猖獗，暴力恐怖活动不断升级，外部势力非法干预香港事务，这些对中国国家安全造成严重危害，也对香港保持繁荣稳定、推进“一国两制”构成巨大威胁，建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制刻不容缓，势在必行。大家对此要认真学习、深刻领会，坚定支持全国人大的决定，在维护中国国家主权、安全和发展利益方面做出贡献。

参会代表一致认为此次视频座谈会非常及时，发言针对性强，建议很中肯。将全力支持和配合总领馆落实各项疫情防控工作，携手并肩打赢这场持久战和阻击战，以实际行动坚决支持中国全国人大有关涉港决定。

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