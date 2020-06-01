美国明州全面动员国民警卫队

美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警察执法失当致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡，抗议活动5月30日晚继续。明尼阿波利斯市夜间宵禁后，警方用催泪瓦斯驱散示威者。明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹下令，全面动员本州国民警卫队。

宵禁20时开始，警方继续和示威者对峙，应对更为强硬。警车就位，防暴警察严阵以待。一群示威者北向而行，前往明尼阿波利斯市中心，遭催泪瓦斯驱散。

另外，警察还使用催泪瓦斯驱散第五警区警察局周边的示威者。一些示威者先前冲击一处警察局，并在警察撤离后纵火。

前一晚，大量示威者无视宵禁令，抗议演变为暴力冲突和打砸抢劫。建筑和车辆遭纵火，商铺遭洗劫，碎裂的玻璃随处可见。

沃尔兹在5月30日举行的新闻发布会上警告，可能出现更多冲突，民众应尽可能待在家中。外面的暴力骚乱者“不是你们的邻居”，明尼阿波利斯必须恢复秩序。

沃尔兹下令全面动员国民警卫队，称现在的局面不只是弗洛伊德命案，“而是（暴徒）攻击公民社会、灌输恐惧和扰乱城市”。

明尼苏达州部署了超过4000名国民警卫队员。美联社报道，这一人数将很快增至1.1万人。沃尔兹说，他还在考虑请求联邦层面提供帮助。

他说，有报告显示，一些白人至上主义者混入示威人群，煽动仇恨与暴力。这一说法得到明尼苏达公共安全局主管约翰·哈林顿确认。哈林顿晚些时候说，接到白人至上主义者混入的报告。

明尼阿波利斯市长雅各布·弗雷同样警告，民众应避免外出。

用膝盖压住弗洛伊德颈部的警察德雷克·肖万和现场另外3名警察已被开除。肖万5月29日因涉嫌犯三级谋杀和二级过失杀人罪遭逮捕。

明尼阿波利斯13名市议会议员中，6人要求沃尔兹任命州检察长基思·埃利森为弗洛伊德案特别检察官，以替代县检察官迈克·弗里曼。

弗里曼以三级谋杀等罪名指控肖万。上述议员认为，在起诉肖万这一决定上，弗里曼耗时过多，另外，埃利森为非洲裔，相关履历更为充分，是处理弗洛伊德案的更好人选。（陈立希）（新华社专特稿）

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