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美国休斯敦抗议示威活动持续200余人被捕

2020年06月01日09:43  来源：新华网
 

　　新华社休斯敦5月31日电（记者高路）据美国休斯敦市警方31日在社交媒体上发布的消息，休斯敦市抗议警察暴力执法的示威游行活动仍在持续，过去两天警方拘捕200余人。

　　30日，休斯敦市示威抗议活动进入第二天。当天傍晚，数百名示威民众在该市市中心区域步行3个多小时，抗议明尼苏达州明尼阿波利斯市白人警察日前粗暴执法，导致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡。当天，超过100人被警方拘捕。休斯敦市警察局长阿特·阿塞韦多当天也加入到示威抗议者队伍中。

　　休斯敦市市长西尔维斯特·特纳30日说，休斯敦是弗洛伊德长大的城市，弗洛伊德的遗体将被运回休斯敦安葬。特纳同时呼吁示威民众保持克制，不要将和平游行演变为骚乱。

　　休斯敦市的示威抗议活动始于29日下午，并于当天晚间演变成暴力骚乱。警方说，29日当天有8名警察在执法中受伤，16辆警车遭破坏，超过100人被捕。社交媒体上的视频和图片显示，休斯敦市中心一些房屋玻璃被砸碎，墙上被示威者乱涂乱画。

　　根据社交媒体上的视频，一名白人警察25日在执法过程中长时间用膝盖紧紧压住弗洛伊德的颈部。弗洛伊德神情痛苦、声音嘶哑，一直在说自己无法呼吸，随后疑似陷入昏迷，送医后不治身亡。此事件令全美舆论哗然，连日来在多座城市引发大规模抗议示威。

(责编：于洋、燕勐)
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