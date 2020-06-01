美国司法部长称暴力抗议为“国内恐怖主义”

人民网华盛顿5月31日电（记者张梦旭）当地时间5月31日，美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德之死引发的“火与怒”继续在全美上演。记者31日下午在白宫附近的拉法耶特公园看到，聚集的示威者至少有数百人，高喊口号“我无法呼吸”，与配有防暴装备的警察对峙。

纽约、洛杉矶、芝加哥等美国其他城市的示威也仍在继续，洛杉矶富人云集的比弗利山庄，多处商店遭到破坏，当地政府宣布从下午4点起实施宵禁。据《纽约时报》统计，抗议活动至少在美国75个城市爆发，31日晚至少20多个美国城市实施宵禁，目前15个州和华盛顿特区已经部署了超过5000名国民警卫队员。

美国司法部长威廉·巴尔31日表示，在最近的抗议活动中，极端主义团体煽动的暴力行为构成“国内恐怖主义”，美国将予以相应对待。他指出，松散的反法西斯运动“安提法”（antifa）和其他“类似组织”可能是罪魁祸首，而不是白人至上主义和其他极右组织。巴尔还表示，无政府主义者和极左翼极端团体诉诸示威“以追求自己的暴力议程。”巴尔称，这些组织劫持了和平示威活动。司法部发言人说，巴尔的声明是基于州和地方政府的报告，但并未提供具体细节。

美国有线电视新闻网分析说，白宫顾问在如何应对当前危机上出现了严重分歧，一些顾问敦促美国总统特朗普正式对全国发表讲话并呼吁保持冷静，而另一些顾问则表示，他应更强烈的谴责骚乱，否则有可能在11月大选中失去中间选民。

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