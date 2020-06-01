中国驻欧盟大使：欧方借《中英联合声明》指责中国豪无道理

人民网布鲁塞尔5月31日电（记者 张朋辉）5月29日，中国驻欧盟使团团长张明大使接受《南华早报》记者Keegan Elmer采访，就香港国家安全立法、中欧高层交往、中欧投资协定谈判、中国对欧政策、中国外交风等回答了记者提问。

记者问，昨天中国全国人大通过了香港维护国家安全立法决定，受到部分美国和欧洲人士批评。今天，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利代表欧盟27个成员国及欧盟发表声明，对此表示严重关切。但他也表示，制裁不能解决问题，在今天会议上仅有一个成员国提出制裁中国。您对此作何回应？

张明大使表示，昨天中国全国人大审议通过了关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定，包括欧盟在内的国际社会对此都很关注。我注意到欧方此前表示，香港在“一国两制”框架下保持繁荣稳定与欧盟利益攸关。对此我想指出的是，香港与任何国家的任何一个地方行政区域一样，只有国家安全有保障，社会才会安定有序，繁荣稳定才有基础。全国人大有关决定正是为了堵上香港国家安全的漏洞和短板，扭转去年夏天以来香港社会的混乱失序状态和暴力肆虐局面，为包括欧洲国家在内的各方与香港交流合作、企业在港发展提供更加和平安定的社会环境、更加健全完善的法治环境和更加稳定可期的营商环境，这符合欧方利益。

中国中央政府多次重申，中国将全面、准确贯彻“一国两制”方针，这个决心坚定不移。香港国家安全立法完成后，其实行的资本主义制度不会变，所享有的高度自治不会变，特区法律制度不会变，特区司法机关享有的独立司法权和终审权也不会受到影响。有关立法针对的仅是分裂国家、颠覆政权、恐怖活动和外来势力干涉香港内部事务这些严重危害国家安全的行为，不会影响香港居民的民主权利和个人自由，不会影响外国投资者在香港的正当权益。在港经商、定居、就业、就学的欧洲朋友完全没必要担忧，可以把心放在肚子里。

我注意到欧盟外长会后发表的声明。对此我想强调，中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。国家安全是国家生存发展的基本前提，维护国家安全在任何国家历来都是中央事权，全国人大有关决定具有充分的法律依据。欧方借《中英联合声明》对香港事务说三道四、指责中国违背国际承诺，这没有道理。欧方表示欧中关系应基于相互尊重和信任，这一点我完全赞同。相互尊重和信任首先就要恪守国际法和国际关系基本准则，互不干涉内政。我们希望欧方在涉港问题上秉持客观公正立场，以实际行动维护中欧关系健康稳定发展。

张明大使表示，中欧拥有广泛的共同利益、共识与合作。中欧历史、文化和发展水平不同，关注点不同，彼此之间存在分歧很正常，也不可怕。中欧双方都认为，我们应在共识方面大力推动合作，在分歧方面通过沟通交流增进理解、管控分歧。这一点非常可贵，是相互尊重和互信的体现，也是中欧伙伴关系的应有之意。中欧双方就涉港问题保持着相互沟通交流。在此次涉港国家安全立法问题上，过去几天里我也与欧盟同事多次进行沟通。即使双方一时无法达成一致，也要管控好分歧，维护好双方的合作和共同利益以及国际社会的利益，这才是正确的做法。

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