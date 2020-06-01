又打“香港”牌？蓬佩奥们不自量力！(望海楼)

5月28日，全国人大高票通过涉港国安立法决定。从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，这是行使和维护国家主权的体现，也符合国际法和国际通例。然而以美国国务卿蓬佩奥为代表的美西方政客却横挑鼻子竖挑眼，诬称中国政府此举将使香港的“高度自治”不复存在，并威胁对中国实施所谓制裁。

蓬佩奥们此举是对“一国两制”方针的蓄意歪曲，更是对香港事务和中国内政的赤裸裸干预，是对国际法和国际关系基本准则的粗暴践踏，充分暴露出美方彻头彻尾的双重标准和强盗逻辑。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，香港特区立什么法、怎么立法、何时立法完全是中国主权范围内的事，美国没有资格指手画脚、插手干预。蓬佩奥们跳将出来，不是出于什么公心道义。他们颠倒是非，与反对派等反中乱港势力一唱一和，不过是为自己借香港问题干涉中国内政寻找借口。

某些西方政客脑中的冷战思维和零和思路根深蒂固。为了推行遏制中国的战略，无所不用其极。“修例风波”以来，暴徒肆意堵路、纵火，扬言“港独”“自决”，反对派政客配合境外势力插手香港事务，威胁国家主权安全，损害香港繁荣稳定。在这样的形势下，全国人大常委会根据宪法、香港基本法和有关决定制定相关法律，将推动香港特区更好地履行维护国家安全的相关责任，有利于维护香港长治久安和市民福祉。这不但不存在所谓违反“一国两制”方针、侵蚀特别行政区高度自治权的问题，反而是在坚定维护“一国两制”，确保“一国两制”沿着正确方向前进。但蓬佩奥们无视这些事实和合理举措，反而见猎心喜，以为找到了打“香港牌”的天赐良机。

某些西方政客的算盘看似打得很精。打“香港牌”，可以通过贩卖恐慌和仇恨，遂行打压遏制中国发展的真实图谋；也可以通过诬蔑配合“甩锅战略”，转移外界关注的焦点。当前，美国对内抗疫不力、经济萎靡、社会动荡；对外无理“退群”、干涉别国内政、国际风评不佳。面对内外压力，通过指责别人来转移话题和民众视线，不失为某些“政治精算师”眼中的高招。至于是否师出有名，已经管不了那么多了。

蓬佩奥们怎么会不知道，中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。随着1997年香港回归中国，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已全部履行完毕。美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。但他们牢牢抱着霸权不放，秉持毫无底线的“双重标准”，蛮横之极、无理之极、无耻之极。

吃过“9·11”大亏的美国，按理应对他国国家安全抱有足够的同理心。让人大跌眼镜的是，美方一方面针对自身国家安全问题制定了几十部法律，竭力打造维护本国国家安全的“铜墙铁壁”，另一方面却利用其国内法对中方堵塞国安漏洞的合理合法举措污名化、妖魔化，甚至以制裁相威胁，企图在中国国家安全网上“凿墙破洞”。两相对照，自私和冷血都满满写在了脸上。但人算不如天算，“双重标准”的回旋镖效应，很快就来了。美政客曾把香港的暴乱和非法游行称之为“美丽的风景线”。如今类似的“风景线”就在美国本土，就近在政客们眼前。只是不知道，他们是否还有同情的勇气和欣赏的心情？

针对美国政客发出的噪音和打“香港牌”的政治企图，中方已向美方提出严正交涉。如果美方执意损害中方利益，中方必将采取一切必要措施予以坚决回击和反制。中国不惹事，但也不怕事，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。任何企图借香港事务干涉中国内政的图谋，都注定是痴心妄想！

（作者为本报评论员）

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