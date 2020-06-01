乌兹别克斯坦驻华大使被授予江西中医药大学名誉教授称号

据乌兹别克斯坦驻华使馆消息，乌兹别克斯坦驻华大使巴赫季约尔·赛义多夫29日在乌驻华使馆举行的仪式上被授予江西中医药大学名誉教授称号。

据悉，赛义多夫因“在创新现代疾病预防、诊断和治疗方法、引入传统医学和该领域创新科技方面的国际合作中所做出的突出贡献，以及其为科技和学术交流中所提供的全面支持”获该名誉教授称号。

当天，乌使馆官员、江西中医药大学代表参加授予仪式。

江西中医药大学党委书记陈明人在仪式中表示，乌兹别克斯坦大使高度重视中乌两国在科学和教育领域的合作，包括两国医疗机构之间的合作。这体现了双方在进一步加强医疗保健领域间合作、在医疗实践中持续引入现代医学体系下的中乌传统医学的共同愿望。

乌兹别克斯坦领导人十分重视传统医学发展，以实现进一步改善传统医学服务及其疗效的评估机制、与现代医疗体系结合创新，提高该领域专家和医务人员的素质和技能。

近年来，中乌医疗领域合作，尤其中医药合作发展迅速、稳步推进。2020年4月，乌兹别克斯坦总统签署《关于发展乌兹别克斯坦传统医学的补充措施》的总统令，其中重要方向之一是广泛研究包括中国在内的、在发展传统医学方面具有先进制度化经验的国家的相关经验。

乌驻华大使赛义多夫曾在出席活动时介绍说，针灸等传统中医诊疗方法在乌兹别克斯坦越来越受欢迎，经常用于康复治疗，近年来甚至有更多乌兹别克斯坦患者到中国来接受治疗。

今年4月赴乌兹别克斯坦协助开展疫情防控工作的中国医疗专家以中医药专家为主体，有5名来自江西中医药大学，5名来自南昌大学。

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