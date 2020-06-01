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俄累计病例数超40万 官方批准治新冠首种药

2020年06月01日08:53  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科5月31日电据俄防疫指挥部31日消息，俄罗斯累计确诊新冠病例已超过40万例。俄卫生部发布的国家药品新目录显示，抗病毒药物法匹拉韦成为俄卫生部批准的第一种新冠治疗药物。

　　数据显示，过去24小时俄新增确诊病例9268例，累计确诊405843例；新增死亡病例138例，累计死亡4693例；新增治愈4414例，累计治愈171883例。据塔斯社31日报道，俄单周新增确诊病例数已持续3周下降。

　　法匹拉韦由日本企业研制。据塔斯社31日报道，俄科学院乌拉尔分院有机合成研究所等单位于3月制定了该药相关的治疗方案。在随后的临床试验中，法匹拉韦对不少于80%的新冠患者有效果，患者的症状持续天数明显缩短。不过，研究人员表示，法匹拉韦只能在医院内由医生监护服用，且严禁用于孕妇。

　　俄联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃30日说，在今秋流感季开始后，有些人可能同时感染流感病毒和新冠病毒，这将使治疗变得困难。为防止出现这种情形，人们需尽早接种流感疫苗。

　　为保障6月24日莫斯科红场阅兵，从30日起，俄军防核、防化、防生物兵着手对受阅部队数个驻地的15万多平方米室内面积、6万多平方米的操场和道路、370多部车辆连续消毒5天，并自6月8日起对演练阅兵的阿拉比诺训练场进行每日消毒防护。

(责编：于洋、燕勐)
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