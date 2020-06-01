特朗普强推美版七国集团峰会　内部现分歧

美国总统唐纳德·特朗普5月30日突然宣布，他决定再次推迟预订6月底举行的七国集团首脑会议，坚持以面对面方式举行峰会，日期可能定在9月或今年更晚些时候。

【会期未定】

特朗普当天在返回首都华盛顿的飞行途中告诉随行媒体记者，“推迟是因为我觉得七国集团已经不能客观反映当今世界格局”，在现有构架下，七国集团是“一群过时的国家”。

受新冠疫情影响，特朗普先前取消了原定3月举行的七国集团峰会，改为6月底举行七国集团领导人“视频”峰会。

路透社解读，特朗普再度推迟峰会，坚持在美国首都华盛顿与其他工业化国家领导人“面对面”，意在显示虽然疫情夺走超过10万名美国人生命，美国已经恢复正常。

另外，特朗普提议将峰会日期定在9月不排除想要搭联合国年度大会的“便车”。只是，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯5月中旬接受法国媒体采访时说，原定9月15日开幕的第75届联合国大会可能借助数字技术以其他形式举行。

法新社援引多名驻联合国代表的话报道，今年联大一般性辩论将以视频会议的形式举行。特朗普提议的另一个峰会日期是今年11月美国总统选举结束后。

【分歧凸显】

对于“亲自会面”提议，按白宫的说法，法国总统埃马纽埃尔·马克龙表态支持。不过，加拿大总理贾斯廷·特鲁多婉言拒绝，认为这一安排牵涉太多健康安全方面的问题。

德国总理安格拉·默克尔办公室30日明确，她不会亲自前往美国参会。“截至目前，考虑到疫情总体形势，她无法同意亲自参加，无法前往华盛顿。”

法新社报道，七国集团领导人当中，特朗普以73岁居长，默克尔和日本首相安倍晋三今年都为65岁，默克尔略长数月。

七国集团由美国、英国、法国、日本、德国、意大利和加拿大组成，成员国每年依次轮值主席国并举办年度首脑会议。按法新社说法，除了默克尔第一个明确说“不”，七国集团其他领导人大都“含糊其辞”。

依美国白宫的说法，英国首相鲍里斯·约翰逊在与特朗普通电话中“认可近期举行七国集团领导人会面的重要性”；加拿大总理委婉表示，任何会面都要安全第一；而法国总统府的说法是马克龙“愿意去美国，前提是（美国）情况允许”；欧洲理事会主席夏尔·米歇尔表态相近，“只要情况好转”。

另外，特朗普还提议增加七国集团会员，把韩国、澳大利亚和印度等美国盟友拉入其中。他还再次提议将俄罗斯拉回七国集团，不过遭到特鲁多明确反对。（田野）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)