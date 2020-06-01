五角大楼称美军候命协助平息明市局势

美国五角大楼5月30日说，已经准备向明尼苏达州明尼阿波利斯市提供军事援助，应对因非洲裔男子乔治·弗洛伊德之死引发的大规模示威和动荡。明州州长蒂姆·沃尔兹尚未请求联邦政府支援，当天宣布增派州内国民警卫队员。

五角大楼首席发言人乔纳森·拉思·霍夫曼说，美军数支部队已就“一项谨慎计划措施”处于高度戒备状态，随时准备回应沃尔兹求助。

霍夫曼没有明确指出哪些部队待命，但其他官员说，主要是军警部队。按霍夫曼的说法，在遭遇自然灾害等危机时，这些部队通常需要48小时响应支援命令，但现在已经处于4小时戒备状态。

美联社援引数名国防部官员的话报道，五角大楼不打算派遣联邦部队到明州，除非州长沃尔兹提出请求，如果后者提出，那么军警部队等可以向明州国民警卫队或州执法部门提供后勤或其他方面支持，在当前计划中，不会直接参与执法。

霍夫曼说，国防部长马克·埃斯珀和参谋长联席会议主席马克·米利在过去24小时两次告诉沃尔兹，如果需要，五角大楼准备提供帮助。

明州国民警卫队副指挥官约恩·延森说，五角大楼决定让一些部队待命，是为给沃尔兹更多选择。

白宫战略沟通部主任阿莉萨·法拉在一封电子邮件中告诉美联社记者，向明州部署现役军警不实，没有人讨论调动军队。

美国总统唐纳德·特朗普敦促沃尔兹及其他明州官员，要在应对明尼阿波利斯市的局势时“强硬”。

特朗普说：“我们的军队已经就绪，如果他们（明州当局）需要召唤我们的军队。”

一些未获准公开谈论准备工作、要求匿名的消息人士称，北卡罗来纳州布拉格堡、纽约州德拉姆堡的士兵已接到命令，一旦召集，须4小时就位，科罗拉多州卡森堡、堪萨斯州赖利堡士兵得令为24小时就绪。

美联社报道，这些命令为29日经口头传达。前一晚，特朗普致电埃斯珀等数名国防及安全官员，如果明尼阿波利斯市动荡局势走向失控，要求埃斯珀提供快速军事部署选项。

一名参与接听特朗普电话的五角大楼官员说，这些军事部署可依据1807年《叛乱法案》执行。但另一名官员说，不调用这项法案也可以向明州部署联邦部队，这种情况下，部队可以执行非执法任务，比如提供后勤援助。

包括两名国防部官员在内的消息人士透露，如果召集，德拉姆堡士兵会最先前往明尼阿波利斯。

非洲裔男子弗洛伊德25日在明尼阿波利斯市被白人警察德雷克·肖万按在地上、用膝盖跪压颈部的视频传出后，明尼阿波利斯市暴发大规模示威活动，市内有些地方出现劫掠和纵火。

据了解，在美国国内，现役部队通常被禁止执法，但《叛乱法案》为例外，可允许军队接管警察权力。特朗普尚未正式宣布会调用这一法案。（庄北宁）（新华社专特稿）

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