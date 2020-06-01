美国“龙”飞船与空间站对接

这张由美国航天局5月31日发布的视频截图显示美国太空探索技术公司“龙”飞船正在与国际空间站对接。 新华社发（美国航天局供图）

新华社华盛顿5月31日电（记者谭晶晶）载有两名宇航员的美国太空探索技术公司“龙”飞船在经过近19小时飞行后，于31日飞抵国际空间站，并与之顺利对接。

据美国航天局发布的消息，飞船于美国东部时间31日10时16分（北京时间31日22时16分）与空间站自动对接。两名美国宇航员道格拉斯·赫尔利和罗伯特·本肯随后将进入空间站，他们将与空间站内宇航员共同进行一系列实验和研究任务。

这张由美国航天局5月31日发布的视频截图显示美国太空探索技术公司“龙”飞船正在与国际空间站对接。 新华社发（美国航天局供图）

这是载人版“龙”飞船的首次载人试飞。飞船于美国东部时间30日15时22分（北京时间31日3时22分）搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。这次任务将全面检验载人版“龙”飞船安全运送宇航员往返空间站的能力。

这是美国自2011年航天飞机退役后，首次使用国产火箭和飞船从本土将宇航员送往空间站，也是太空探索技术公司成立18年来首次执行载人太空任务，标志着美国在商业载人航天领域迈出关键一步。

这张由美国航天局5月31日发布的视频截图显示美国太空探索技术公司“龙”飞船正在与国际空间站对接。 新华社发（美国航天局供图）

这张由美国航天局5月31日发布的视频截图显示美国太空探索技术公司“龙”飞船正在与国际空间站对接。 新华社发（美国航天局供图）

(责编：白宇、岳弘彬)