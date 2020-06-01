泰国街头的爱心柜(全球抗疫进行时)

最近，泰国一些城市的公共场所出现了“爱心柜”。不少民众把大米、方便面、食用油等物品放在柜中，供失业者、贫困家庭等困难群体取用。活动发起者素帕叻说，受疫情影响，很多民众失去稳定收入来源，“爱心柜”可以帮助他们解决燃眉之急。

“爱心柜”最初摆放在曼谷和罗勇府5个地点。由于民众的踊跃捐助，“爱心柜”很快遍布泰国70多个府，增加到1200多个。除了民众自发放置，泰国政府机构也开始推广“爱心柜”。“越来越多的人向‘爱心柜’里放物资，大部分‘爱心柜’里的东西不减反增，让我们大受鼓舞。”素帕叻说。

曼谷市中心的素坤逸路素帕莱小区门口就有一个“爱心柜”。这个两层的柜子上写着“爱心柜——一起分享爱心”，不时有人来取物资，也有人往柜里增添食物。市民玛尼萨向柜子中放入了方便面、饼干，她说：“疫情对泰国经济冲击很大，不少人工作生活受到影响。希望我能为遇到困难的人提供一点帮助。”

北榄府地方自治机构墙外，有一个铁架制作的柜子，每一层都放满了方便面、罐头、饮料，一人高的柜子塞满了食品，柜子旁的铁架上堆着好几箱食物。自由媒体人威洛虽然收入因为疫情急剧减少，但他坚持为“爱心柜”补充物资。他说，对很多失去工作的民众而言，“爱心柜”能起到很大作用。“人人都分享爱心，一定能度过危机。”

（本报曼谷5月31日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 16 版）

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