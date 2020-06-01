茁壮成长的美洲象耳树(大使随笔)

今年是中国和哥斯达黎加建交13周年，也是中哥建立平等互信、合作共赢战略伙伴关系5周年和首批华人抵哥165周年。担任中国驻哥斯达黎加大使3年来，我有幸见证了中哥关系日臻成熟，已然成为不同规模、不同国情国家友好合作的典范。

2018年5月，阿尔瓦拉多总统在宣誓就职当天接见驻哥使节时亲口对我说，巩固、提升对华关系是本届政府外交政策的优先方向，凡是涉及哥中关系的大事，他都会亲自过问。作为大使，我倍感振奋。新政府成立仅4个月，就决定同中方签署共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，展现出对拓展哥中合作的高度重视与期待。阿尔瓦拉多总统将《习近平谈治国理政》摆放在办公室显著位置，言谈中常常引用习近平主席著作中的语句，令我们感到十分亲切。这不仅体现了哥斯达黎加最高领导人推动两国关系发展的良好意愿，还充分显示出两国间高度的政治互信。

2019年12月，哥斯达黎加政府以法律形式确定每年农历正月初一为“中国文化日”，不久前又宣布将汉语列为“向双语哥斯达黎加迈进”教育改革计划的6种外语之一，鼓励加强中国文化和汉语教育的普及，开创拉美地区之先河。今年春节，哥斯达黎加立法大会首次与旅哥侨界共同举办盛大庆祝活动。一位远道而来的老侨胞激动地拉着我的手说，她在这里生活了大半辈子，看到当地人如此隆重、热闹地庆祝中国农历新年还是第一次，作为中国人的自豪感充溢心田。正如哥斯达黎加立法大会哥中议员友好小组主席丰塞卡所言，哥斯达黎加5%以上的人口有中国血统，中华文化早已是哥斯达黎加多元文化的重要组成部分。

2020年2月，哥斯达黎加成为中美洲第一个对华出口猪肉的国家，我应邀出席首批输华猪肉启运仪式。阿尔瓦拉多总统亲率农业部长、外贸部长等高级官员到场剪彩，足见对两国经贸合作的重视。近年来，中哥贸易结构日益优化，哥斯达黎加从建交之初仅向中国出口10余种商品发展到今天出口200多种商品。中国连续多年成为哥斯达黎加第二大贸易伙伴。最近，双方还签署了哥斯达黎加冷冻菠萝和野生海捕水产品输华相关议定书。可以预见，会有越来越多的哥斯达黎加优质产品进入中国百姓家。中哥在基建、环保、农业、科技等领域务实合作方兴未艾，大量合作成果已广泛惠及两国人民。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中哥两国真诚相助，携手抗疫，续写了双方合作的佳话。哥斯达黎加总统及外长、卫生部长等第一时间对中国表示慰问，并迅速向中国捐助百万件急需的防疫物资。中方投桃报李，在哥斯达黎加出现疫情后，先后举行两次视频经验交流会，中央政府、地方省市、民间机构及旅哥侨胞纷纷伸出援手，短时间内筹集提供大量援助物资。哥斯达黎加普通民众纷纷通过网上留言或致函等方式，衷心感谢中国给予的宝贵支持。哥斯达黎加主流媒体报道说，受益于中国专家传授的经验，哥方及时完善诊疗方案，得以较好控制疫情并维持低病亡率。中哥抗疫合作生动诠释了人类命运共同体理念，向世人传递着守望相助、风雨同舟的人间大爱。

大道不孤，德必有邻。中哥建交十三载，双边关系活力四射、前景光明。习近平主席曾说，中哥关系正如一棵茁壮成长的美洲象耳树。我相信，在两国政府和各界人士共同努力下，中哥关系必将行稳致远，大有作为。衷心祝愿中哥友谊之树常青！

（作者为中国驻哥斯达黎加大使）

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 16 版）

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