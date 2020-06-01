连日来，美国明尼苏达州首府明尼阿波利斯市白人警察执法不当致非裔男子乔治·弗洛伊德死亡一事令美国舆论哗然，在当地引发的抗议活动已蔓延至美国多地，并在不少地方引发骚乱。

事情缘起于5月25日在明尼阿波利斯市，弗洛伊德在一家便利店购物时，被店主怀疑使用20美元假钞。店主打电话报警。4名警察赶到后，尽管弗洛伊德没有明显反抗动作，警察依旧将他按倒在地。其中一名白人警察德雷克·肖万用膝盖死死压住他的脖子，时长持续8分46秒。警察无视弗洛伊德的挣扎、哀求，最终致其疑似陷入昏迷，送医抢救不治身亡。这一过程被路人拍下后传到网上。

这一事件引发全美范围的抗议活动，并在不少地方升级为骚乱。在佐治亚州亚特兰大市，抗议者打破玻璃门闯入一家电视台的办公楼，与警察形成对峙；在纽约市，数百名示威者聚集在曼哈顿福利广场，高喊“没有正义就没有和平”；在洛杉矶，抗议人群与警方发生冲突。警方向人群发射催泪弹，并一度使用橡皮子弹驱散；在首都华盛顿白宫附近，有情绪激动的抗议者冲破围栏闯入安全区，防暴警察向示威者发射胡椒弹，并用警棍驱赶人群……

据统计，抗议活动已席卷全美30多个城市，至少25个城市实施宵禁令。截至5月31日凌晨，美国警方在17个城市至少逮捕了1400名示威者。至少有8个州和华盛顿特区出动国民警卫队维持秩序。明尼苏达州目前已出动了4100名国民警卫队员，很快将达到10800人的部署规模。美国国防部也采取罕见措施，下令陆军将数支宪兵队部署到明尼阿波利斯市。

据报道，在舆论和公众的巨大压力下，明尼阿波利斯市警方开除了4名涉事警察，肖万被控三级谋杀和过失杀人罪。然而，美国各地的抗议行动仍在进行，对案件暴露的种族歧视问题的反思也在延续。加州大学洛杉矶分校社会科学系主任达内尔·亨特认为，各地的抗议活动看似是由警察暴力引发的，但根源绝不仅仅是某个突发事件。美国的少数族裔和穷人承担了不成比例的经济社会压力。尤其是在当前美国处于经济下行、疫情蔓延等多重压力下，一系列因素相结合，使得一个突发事件成为社会动荡的导火索。

近年来，美国针对非裔等少数族裔的白人警察暴力执法事件频发。据《华盛顿邮报》统计，非洲裔在美国遭警察枪杀的可能性是白人的3.6倍。联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特5月28日表示：“美国的种族歧视根深蒂固……美国必须采取严肃行动阻止更多非洲裔死于警察之手和种族歧视。”

联合国当代形式种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为问题特别报告员曾指出，美国执法当局杀害和残暴虐待非洲裔情况严重，且很少受追究，非裔成年人被监禁的概率是白人成年人的5.9倍。美国全国有色人种协会发表声明说，几十年来的系统性种族歧视加剧了民众的愤怒，也是导致弗洛伊德这场悲剧的根源，必须集中精力纠正。

（本报华盛顿5月31日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 16 版）

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