5月18日至19日，第七十三届世界卫生大会以视频会议方式召开。习近平主席应邀在开幕式上致辞。在新冠病毒肆虐全球之时，此次大会举世瞩目，习近平主席的致辞更是各方关注焦点中的焦点。

致辞中，习近平主席继在二十国集团领导人特别峰会上提出关于全球携手抗疫的4点倡议后，进一步从共同构建人类卫生健康共同体高度，深刻阐释中方倡议主张，高屋建瓴、高瞻远瞩地提出应对疫情的六条建议和五大举措。特别是五大举措，干货满满，掷地有声，面对这场二战结束以来全人类面临的最严重的全球公共卫生突发事件，在国际社会风雨飘摇之际，为全球携手抗疫作出了表率，坚定了信心，指明了方向，是中方对多边主义和人类命运共同体理念的新一轮实践，充分展示了中国的担当与有为。

五大举措，突出一个“实”字。每一条都对症下药，都是由我国国内抗疫经验得来，能够实实在在解决当前国际抗疫燃眉之急的良方。同联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，确保抗疫物资供应链，建立运输和清关绿色通道，是针对抗疫物资缺口问题，想方设法打通和保障医疗物资生产、运输这一条抗疫生命线；建立30个中非对口医院合作机制，加快建设非洲疾控中心总部，是为了帮助非洲国家筑牢防线，将有效助力非洲提升疫情防控、救治能力和政策协调水平；20亿美元国际援助和“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”则在提供资金、物资支持的同时，着眼疫情对广大发展中国家经济社会发展负面影响，着力解决其民生、就业等各领域重大挑战；承诺将中国疫苗作为全球公共产品，确保其在发展中国家的可及性和可担负性，更是体现了中方对每一个生命的同等尊重和珍视。

五大举措层层递进，环环相扣，是一个不可分割的整体，是一个全方位、立体化的系统性方案。正如习近平主席多次指出，疫情防控是一场总体战。抗疫绝不能头痛医头、脚痛医脚，需要全局思维、长远眼光。五大举措在治标的同时力求治本：在向受影响国家提供抗疫资金、物资援助的同时，注重协助其加强医疗能力建设，提升其公共卫生水平；在合作在华设立应急仓库和枢纽的同时，注重确保抗疫物资供应链顺畅，从机制上加强全球公共卫生治理；在确保国际社会做好常态化疫情防控的同时，注重加大对疫情特别重、压力特别大的国家特别是发展中国家的经济金融支持，助力其尽快恢复发展，重回正轨。五大举措实实在在，统筹兼顾，是我们总结国内抗疫经验教训，着眼全人类公共卫生安全和经济社会发展，为构建人类卫生健康共同体提出的中国方案。

面对这场疫情，国际社会已经来到一个重大历史关头。习近平主席代表中国，面向世界，发出坚定有力的声音：中方始终秉持构建人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。五大举措既急国际社会当务之急，又重在系统上加强全球卫生治理，着力提升全人类面对重大公共卫生突发事件的响应能力。寥寥200余字，字字千钧，凝聚了中国全国人民的坚守与逆行，体现了中国作为大国的历史责任感和国际道义感，是中国对全人类公共卫生安全事业的郑重承诺。

中华民族从来不事张扬，讲求真抓实干。五大举措意味着多少个口罩、多少台呼吸机、多少个床位、多少个就业岗位，又能够多挽救多少条鲜活的生命和多少个普通而又绝不平凡的家庭，相信国际社会、每一个国家乃至每一个人都将看在眼里、记在心里。风雨如晦，君子有为。面对当前国际舆论中纷纷扬扬的各种谬论、谣言，中国政府和人民已经并将继续用实际行动展现自己的胸怀、智慧与担当。

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 16 版）

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