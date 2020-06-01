难民问题持续考验欧盟应对能力(国际视点)

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近一段时间，中东、北非等地区难民和非法移民继续涌向欧洲。由于欧盟国家一直缺乏有效且统一的应对措施，加之疫情的冲击，难民问题恐将持续困扰欧盟。

欧洲难民庇护支持办公室的最新数据显示，2020年以来，向欧盟提出避难的难民人数呈显著上升态势。由于难以保持社交距离，缺乏必要的医疗设施，难民营也成为新冠肺炎疫情的高发地，引发欧洲舆论担忧。

难民生存状况堪忧

近日，摩洛哥海岸警卫队在该国海域救起157名非法移民，其中大部分来自撒哈拉以南非洲国家。不久前，12名移民在试图乘船从利比亚进入欧洲时遇难，另有51人获救……据统计，2020年1—4月份，已有256人因试图渡过地中海非法登陆欧洲而死亡。目前，仍有多只载有上百人的难民船只在地中海等待靠岸。

受新冠肺炎疫情影响，希腊、马耳他等国暂停了难民申请登记及安置工作，并拒绝海上救援船只停靠本国港口。国际移民组织和联合国难民署联合发表声明，呼吁马耳他及其他欧洲国家加快对海上滞留难民的营救工作，让他们尽快登岸。欧盟委员会近日公布了关于难民政策执行的指导意见，要求希腊等国在防控疫情的前提下，尽快恢复难民申请登记和审查工作。

与此同时，希腊境内数座难民营内已出现新冠肺炎确诊患者，当地恐慌及不满情绪急剧上升，导致多起严重骚乱事件。联合国儿童基金会的报告显示，目前生活在意大利、希腊及巴尔干地区的难民和移民缺乏基本生活保障。德国科隆行政区政府5月17日报告称，该行政区所辖一所难民营近日发生新冠病毒聚集性感染事件，难民营中的70人检测结果呈阳性。

疫情使难民的生存状况进一步恶化，特别是青少年儿童的生存环境恶劣。据统计，截至2020年初，在上述地区的儿童难民人数超过4.7万名，普遍面临健康、教育及安全保障不足以及社会融入困难等危机。

国际移民组织表示，疫情蔓延使移民接收国的收容能力受到挑战，需要欧盟国家间进一步加强团结和政策协调，并及时建立统一的难民和移民转移安置机制。德国政府近日联合法国、意大利和西班牙等，建议欧委会加快推进建立新的难民分配机制。

危机存在加剧风险

联合国难民署公布的数据显示，2020年第一季度入境欧盟的难民数量超过2.4万人，与去年同期相比上升了25%。随着欧盟加强应对疫情管控措施，难民数量出现短暂下降，但欧盟国家担心，一旦全球疫情持续蔓延，中东北非等地区的人道主义状况可能恶化，导致大量难民涌向欧洲。

据国际移民组织统计，自2019年4月利比亚内部冲突升级以来，该国已有超过20万民众被迫流离失所，不少人沦为难民。冲突还给包括医院等健康卫生基础设施带来严重破坏。国际移民组织利比亚地区负责人弗德里克·索达表示，冲突和疫情的叠加使利比亚当地人道主义局势恶化，加重了利比亚政府在难民安置和管理方面的负担。如无法有效缓解当地安全局势和卫生危机，欧洲面临难民涌入的压力将进一步上升。

地区国家间关系的不稳定也是未来引发新一轮难民潮的可能因素。近期，土希边境地区发生多起开火事件，欧盟边境地区局势再度紧张。欧洲边境及海岸警卫队日前发出警告称，一旦土耳其放松边境管控措施，欧盟将面临新一波难民潮的冲击。此前，土耳其曾宣布开放同希腊的边境让难民进入欧洲，以此在叙利亚问题上向欧盟施压。

联合国难民署官员格兰迪表示，欧盟当前政策机制在难民接收、管理、安置、遣返等方面存在明显不足。一旦大规模难民潮重现，欧盟恐将再次陷入危机。目前，马耳他已建议欧盟向利比亚提供大规模和实质性人道主义援助。马耳他外长警告说，如果欧盟不能有效采取行动，将有超过65万难民进入欧洲。

欧盟强调协调应对

欧盟成员国间在难民问题上的分歧依然很大，导致欧盟长期以来难以建立统一、有效的政策体系。在经历了2015年难民危机后，欧盟开始加强边境管控并着手建立全面的移民政策。自2016年起，欧盟就改革规制难民问题的《都柏林协定》已进行了多轮协商，但进展缓慢。包括转移安置难民计划等一系列政策主张遭到一些中东欧国家的反对。疫情令这一问题变得更加复杂化。例如，近期欧盟承诺安置1600名无人陪伴的未成年难民，但截至目前，仅德国、卢森堡等少数国家安置了部分人员。

新一届欧委会计划于近期推出新的移民和难民协议。据悉，该协议将涵盖包括外部边境管理、难民接纳和遣返政策、海上搜救与安置、申根区自由迁徙以及和第三方国家开展合作等方面，强调成员国间平等承担义务和责任。欧委会主席冯德莱恩表示，欧盟将鼓励移民和难民更好地融入欧洲社会，为合法移民提供更便捷的渠道，并遣返不符合条件的人员。分析认为，为了避免极右翼政治势力的抬头，推进有关在成员国之间共同分担责任的立法工作，欧盟仍将把严格的边境管理措施作为新政策体系的重要内容。

欧盟内部事务委员约翰森表示，自2015年难民危机以来，欧洲种族主义势力借机扩大影响。在疫情影响下，特别是当前欧洲经济面临深度衰退的情况下，种族主义有可能卷土重来。只有妥善处理好难民问题，才能避免危机再次出现。“欧盟需要建立一套长期的、合适的共同难民和移民政策体系。新协议将在提供必要的救援和建立合法的移民途径上达成平衡。不过，考虑到成员国间存在的差异，新协议的通过面临考验。”

欧洲议会议员马利克·阿兹玛尼认为，难民危机的背后有多种因素，根本解决这一问题不仅要依靠统一的移民政策，还需要欧盟在外交、安全、贸易以及劳工政策等各方面进行改革。

（本报布鲁塞尔5月31日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 16 版）

(责编：冯粒、曹昆)