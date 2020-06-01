“北京是我家，我该出份力”（中外合作抗疫故事）

尼日尔小伙子阿里是社区邻里交口称赞的“大暖男”。阿里2009年来到北京读书，已在北京居住了11年，从一句中文都不会，到如今别人夸他“光听音儿以为是个老北京”，阿里深深融入了北京。

“你们过奖了！北京是我家，我该出份力。”在疫情防控中，阿里作为志愿者到社区出入口值班，面对大家的赞扬，他经常这样说。2014年从北京语言文化大学毕业后，阿里一直租住在海淀区学院路街道富润家园社区，到如今已经6年了。用他的话说，“我里里外外都熟悉得很，一些外国朋友刚来，人生地不熟，能帮助他们我特别开心。”

富润家园社区临近各大高校，目前居住了30余名外籍居民，来自28个不同的国家和地区。3月初，为了方便和外籍居民沟通，社区开始招募外籍志愿者。掌握法语、英语、中文的阿里看到通知后立即报了名。经过社区居委会的培训后，阿里就加入到了志愿者值守队伍中。每周一、三、五下午上岗，他的志愿服务主要面向社区中的外籍人员，工作内容包括测体温、解释政策、分发宣传资料、普及个人科学防护知识等。为了不让中文不好的外籍住户错过重要的社区防控提示，阿里还主动把中文信息翻译成英文发在外籍住户微信群里。

有一个来自美国的四口之家刚到社区，他们完全不懂中文，阿里教会了他们用各种外卖APP购置生活用品。为了方便和快递小哥进行沟通，阿里还留下自己的手机号码，“在我们的微信群里，大家有什么问题都可以提出来。当年我刚到北京时，有很多中国朋友帮我，现在我也想帮助别人。”

在疫情防控中，学院路街道制定实施了外籍人员疫情防控工作方案。方案要求各社区开展“互助行动”，动员有意愿的外籍人员积极参与到社区防疫志愿服务中来，推动“中外互助”“外外互助”共同抗疫。目前，在阿里的带动下，有更多的外籍居民加入到志愿者行列中，该社区外籍志愿者已达7人。

当前，随着疫情防控形势持续向好，阿里也开始恢复正常工作，不过仍然坚持每周3次做志愿者。“我要给中国老百姓一个大大的赞！正是因为第一时间就做好了各种防控措施，咱们才能恢复得如此之好，其他国家都应该来学学中国。”

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 13 版）

(责编：冯粒、曹昆)