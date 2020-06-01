“感谢中欧班列万里驰援”（患难见真情 共同抗疫情）

近日，经过近18天的日夜兼程，满载290多吨国际合作防疫物资的75041次中欧班列驶抵塞尔维亚新贝尔格莱德火车站。

这趟中欧班列共装运50个集装箱。“塞尔维亚医疗物资短缺，这批远道而来的防疫用品很珍贵，感谢中欧班列万里驰援！”塞尔维亚火车站工作人员坦贾·科沃罗维奇高兴地表示。

这批防疫物资包括武汉等地生产的口罩、防护服、护目镜、医疗器械等。中塞员工立即进行清点、搬运，力争第一时间将物资分拨至塞尔维亚各地及周边国家，支援当地抗击疫情。

“中欧班列是共建‘一带一路’的具体体现。宝贵的防疫物资沿着‘一带一路’驰援塞尔维亚，连接起两国人民的心。我们看到了疫情之下各国守望相助、共克时艰的努力和决心，构成共建人类命运共同体的生动场景。”塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨说：“在塞尔维亚疫情防控进入关键时刻，满载防疫物资的中欧班列的抵达意义重大，它将进一步促进塞中携手抗疫、深化共建‘一带一路’框架下两国务实合作。”

塞尔维亚贝尔格莱德大学政治学院研究员斯拉维察·斯塔梅尼表示，中欧班列的抵达体现了塞中两国深厚友谊。面对疫情的考验，两国再次以实际行动体现了亲如手足的兄弟之情和肝胆相照的朋友之义。他表示，中国在统筹疫情防控和经济社会发展方面取得积极成效，如今正为全球抗疫合作贡献越来越大的力量，展现了负责任大国担当。

（本报罗马5月31日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 03 版）

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