以开放合作共赢胸怀谋划发展（和音）

努力在危机中育新机、于变局中开新局的中国，能够在不断全面深化改革开放的征程上，携手全球伙伴，为实现各国共同发展打开新视野、作出新贡献

改革开放是决定当代中国命运的关键一招，是当代中国最鲜明的特色。2020年的特殊时期，观察中国发展方向、发展动力的世界目光，倍加关注中国全国两会释放的改革开放信号。中国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织。国际社会普遍称道的是，中国坚定选择用改革开放办法，稳就业、保民生、促消费，拉动市场、稳定增长，不仅自身走出一条有效应对冲击、实现良性循环的新路子，而且坚定不移推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

受新冠肺炎疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。如何变压力为动力，把疫情造成的影响降到最低？这是迫切需要解决的问题，需要立足当下、兼顾全局、着眼长远的答案。

今年是中国全面深化改革的一个重要节点，中国既着眼于确保中共十八届三中全会提出的在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，又全力在贯彻中共十九届四中全会部署的改革上开好局。关于加快完善社会主义市场经济体制、推进西部大开发形成新格局等方面工作的一系列文件出台，让世界看到中国在更高起点、更高层次、更高目标上推进经济体制改革及其他各方面体制改革，构建更加系统完备、更加成熟定型的高水平社会主义市场经济体制的积极作为。中国准确把握国内外形势变化，提出把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。英国路透社评论指出：“中国经济体制改革的蓝图徐徐展开，有望在未来持续释放内需潜力，增强中长期经济发展动力。”马来西亚《星报》写道：“中国坚持以市场为导向的改革和高水平的开放为原则，通过弥补制度上的薄弱环节，将有助于注入新的增长动力。”

以开放促改革、促发展，是中国发展不断取得新成就的重要法宝。即便在当前国际上保护主义思潮上升的背景下，中国依然坚定选择站在历史正确的一边，改革不停顿，开放不止步。透过今年的《政府工作报告》，世界看到中国将通过促进外贸基本稳定、积极利用外资、高质量共建“一带一路”、推动贸易和投资自由化便利化等举措，推进更高水平对外开放的光明前景。筹办好第三届进博会，积极扩大进口，发展更高水平面向世界的大市场，赋予自贸试验区更大改革开放自主权，大幅缩减外资准入负面清单，营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境……这些面向世界的利好信息，都彰显了中国以开放、合作、共赢胸怀谋划发展，推动建设开放型世界经济的决心。

德国软件巨头思爱普首席财务官卢卡·莫齐奇称赞“中国的投资环境一直以来都是友好而积极的”，并期待同中方进一步加强创新合作；澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔认为“中国致力于营造开放公平的市场环境，这将有利于提升投资者信心，促进全球经济复苏”；英国伦敦政治经济学院国际事务研究所所长艾瑞克·伯格罗夫十分关注中国基础设施建设新前景，认为这“对世界经济非常重要、非常有益”……来自国外商界学界的这些声音，代表了国际社会对中国经济的信心和期许。

瞩目中国“两会时间”，世人总能从中国改革开放迈出的新步伐中读出成功密码。“中国应对挑战之道始终在于继续改革开放，这一次也不例外。”这是国际观察人士得出的最新结论。国际社会普遍相信，努力在危机中育新机、于变局中开新局的中国，能够在不断全面深化改革开放的征程上，携手全球伙伴，为实现各国共同发展打开新视野、作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 03 版）

(责编：冯粒、曹昆)