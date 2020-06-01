退出世卫 害人害己（钟声）

“退群”的“如意算盘”终不会如意；美国不可能生存在自己臆想的“真空”中，执意损害全球抗疫合作的任何行径，到头来只能是害人害己

美国一些政客向世界卫生组织叫板的“行事常态”已有时日，5月29日又搞出“升级版”闹剧——宣布由于世卫组织“拒绝执行美方所要求的改革”，美国将终止与世卫组织的关系，并将向该组织缴纳的会费调配至别处。此举既是为了把美国抗疫不力的责任转嫁世卫组织，同时也暴露了美国对国际组织的霸道做派。

疫情仍在全球蔓延，挽救病患是当下头等大事，合作抗疫是各国共同要务。但是，美方却公然背弃自身国际义务，选择站到了公理和常识的对立面。在全球新冠肺炎确诊病例超过600万例、美国新冠肺炎确诊病例超过177万例的背景下，他们制造单边主义之害、霸凌行径之祸的欲望仍然如此强烈，令人不齿。

一石激起千层浪，来自国际社会和美国国内的批评此起彼伏。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，在全世界需要团结起来对抗新冠病毒的时候，美国终止与世界卫生组织的关系，这是践踏世界卫生领域合作的国际法律基础。美国医学会发布声明称，切断与世卫组织联系的决定“毫无逻辑意义，只会使得寻找解决这场公共卫生危机的方法变得更具挑战性”。美国乔治敦大学全球卫生法教授劳伦斯·戈斯廷说：“世卫组织正努力团结世界，而美国政府却在破坏国际合作，非常不负责任。这一决定将导致美国乃至全世界许多人丧命。”

显然，全球团结合作抗疫才是当前国际社会的主流共识。新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织在谭德塞总干事带领下，积极履行自身职责，数千名工作人员日夜奋战在国际抗疫第一线，奋力推动国际抗疫合作，发挥了重要协调作用，得到国际社会普遍认可和高度评价。第七十三届世界卫生大会于5月19日协商一致通过了新冠肺炎疫情决议，明确认可和支持世卫组织发挥关键领导作用；联合国亚洲及太平洋经济社会委员会第七十六届年会5月21日通过决议，特别重申联合国在应对全球疫情中的关键作用，特别强调世卫组织在协调全球应对行动和遏制病毒传播方面的重要性；联合国人权理事会5月29日通过题为《新冠肺炎大流行的人权影响》的主席声明，支持联合国体系在协调全球疫情防控和支持会员国方面发挥根本性作用，特别是世界卫生组织的关键领导作用……面对新冠肺炎疫情这场二战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件，国际社会愈发认识到，世卫组织必须得到支持，因为这对全球抗击新冠肺炎疫情至关重要。

“欺人亦是自欺，此又是自欺之甚者。”美国一些政客置人民生命安全于不顾，决意终止同世卫组织的关系，无非就是为了“甩锅”卸责，为了政治私利蒙骗豪赌。这些摆不上台面的雕虫小技，早已被世人看穿：约翰斯·霍普金斯健康安全中心学者认为，美方最新决定不太可能改变世界卫生组织的运作，在疫情蔓延之际断绝与世卫组织关系是为了转移美国自身失误的责任；美国媒体评论指出，美方最新声明“是为了转移人们对其应对危机不力、导致美国超过10万人死亡的指责”。越来越多的人清晰地看到，美国一些政客宁肯扯掉自己的民主人权遮羞布，宁肯破坏有利于维护各国人民健康福祉的国际规则和国际秩序，也不愿实实在在为本国疫情防控、卫生治理负起责任，更不要说国际人道主义担当。

当前，全球抗击疫情正处于关键阶段，支持世卫组织履职尽责就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命、就是对生命权这一基本人权最大的尊重；反之，单边主义、甩锅避责就是对生命的漠视、对人道主义的挑战、对生命权这一基本人权的侵犯。疫情当前，要大仁大义，还是不仁不义，这是良知的拷问。奉劝美方早日认清一个事实：“退群”的“如意算盘”终不会如意；美国不可能生存在自己臆想的“真空”中，执意损害全球抗疫合作的任何行径，到头来只能是害人害己。

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 03 版）

(责编：冯粒、曹昆)