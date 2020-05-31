“爱陪伴·助未来”——青少年健康护航项目“云启动”仪式顺利举行

5月29日，作为特殊的“六一”儿童节礼物，中国宋庆龄基金会捷豹路虎中国青少年梦想基金“爱陪伴·助未来”——青少年健康护航项目顺利“云启动”，“爱陪伴”儿童成长训练营（测试版）也于同日上线。中国宋庆龄基金会基金部副部长宋健，二级巡视员汤建军，湖北、云南等地教育机构领导及师生代表等共同参与了此次活动。

活动现场

青少年健康护航项目旨在改善提升基层学校公共卫生条件的同时，帮助受疫情影响的青少年儿童尽快调整状态，提升心理弹性。汤建军表示，青少年儿童是祖国的未来，民族的希望。基金会携手捷豹路虎（中国）开展青少年健康护航项目，意在提高社会、学校、家庭对青少年儿童心理健康的关注和认知，合力为青少年儿童营造良好的成长环境。

中国宋庆龄基金会基金部二级巡视员汤建军致辞

中国心理学会副秘书长刘正奎现场介绍了“返校第一课”项目的总体安排、心灵成长课程内容以及“爱陪伴”儿童成长训练营”基本框架使用情况等内容，并从科学的角度和案例实操方面为少年儿童、教师和家长在疫情后心理重建提供了现场指导。

刘正奎教授介绍“返校第一课”活动

湖北、云南等地的师生代表以及当地教育系统领导全程通过网络参与了此次启动仪式。湖北省咸宁市教育局陈礼高局长首先向基金会及爱心企业表达了感谢，他提到随着学校逐步开学，疫情防控工作变得更加复杂多变，但未来将继续全力以赴地做好教育系统的疫情防控工作，同时加强心理疏导，做好人文关怀，配合开展好青少年健康护航项目。

云南省昭通市捷豹路虎希望小学校长陈友书表示，前不久云南昭通发生了5.0级地震，但目前学校已经恢复正常教学。这套丛书为他们打开了新的教学思路，对学校开展心理疏导工作很有帮助，也让老师们意识到学校教育不止于知识，更应该关注学生的身体健康和心理健康，帮助学生培养积极正向的生活态度，健康快乐地迎接疫情后的每一天。

连线湖北咸宁市分会场

连线云南昭通分会场

作为健康护航项目的亮点，“爱陪伴”儿童成长训练营（测试版）在上线前也特别邀请小朋友作为“体验官”进行了系统内测。湖北浠水县师范附属小学学生程习恒就是其中的一位。现场连线中，程习恒分享了他的“用户体验”，“我和爸爸妈妈一起在系统上学习了很多心理健康知识，我的一些困惑也在这里找到了答案，也了解了好多克服疫情影响的技巧和知识，对帮助我克服学习和生活中遇到挫折和困难有很大帮助。作为体验官，我想给这个属于小朋友的系统打五星。”

连线湖北黄冈市浠水县学生代表程习恒及其家长

中国宋庆龄基金会基金部副部长宋健、现场嘉宾和师生代表共同呼吁社会对青少年儿童心理健康的关注

健康护航项目系列丛书

(责编：燕勐、杨牧)