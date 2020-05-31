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通讯：“没有正义，就没有安宁”——直击华盛顿市抗议活动

2020年05月31日16:01  来源：新华网
 
原标题：通讯：“没有正义，就没有安宁”——直击华盛顿市抗议活动

　　新华社华盛顿5月30日电 通讯：“没有正义，就没有安宁”——直击华盛顿市抗议活动

　　新华社记者孙丁　胡友松　檀易晓

　　30日，美国首都华盛顿市迎来“居家令”放松后首个周末，路上车辆和行人稀少，但宾夕法尼亚大道美国海军纪念广场却人声鼎沸。

　　“没有正义，就没有安宁！”示威者齐声高喊口号，抗议美国警察暴力执法，要求为乔治·弗洛伊德伸张正义。

　　46岁的非裔男子弗洛伊德25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市被4名执法警察逮捕，并被按在地上。白人警察德雷克·肖万用膝盖长时间压迫他的颈部，他神情痛苦、声音嘶哑，屡次恳求说自己无法呼吸，随后疑似陷入昏迷，被送往医院后不治身亡。弗洛伊德之死触犯众怒，明尼阿波利斯等多个城市相继爆发大规模抗议并引发骚乱。

　　在美国海军纪念广场，记者看到抗议者大多戴着口罩并手举纸板，纸板上面写着各种口号，比如“黑人的命也是命”“身为黑人不等于犯罪”“肤色不是被怀疑的理由”“我是下一个吗”等。

　　马路对面的美国司法部大楼被警车围了一圈，警察神情严肃，时不时通过步话机交流信息。一队由抗议者驾驶的车辆从大楼旁经过时纷纷鸣笛，车身上贴着或写着抗议口号。与此同时，广场上的抗议者开始朝国会大厦游行。

　　白宫北侧的拉斐特公园旁也聚集了不少抗议者，其中两人在模仿弗洛伊德被捕时的情形。这些抗议者随后在白宫附近的道路上游行，几辆警车被抗议者涂鸦，挡风玻璃也被打破。

　　29日晚，抗议者同警察在白宫北侧围栏外的人行道形成对峙，双方发生肢体接触，局面紧张，出于安全考虑，白宫一度被关闭。之后美国特工处扩大了白宫周边的警戒范围。

　　明尼阿波利斯连续几日发生打砸抢烧事件，一座警察办公楼甚至被抗议者烧毁，当地不得不实施宵禁。明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹30日命令明尼苏达州国民警卫队协助警察恢复秩序、维护治安，这是自第二次世界大战以来明尼苏达州首次动用国民警卫队。

　　30日，纽约、费城、匹兹堡、迈阿密、芝加哥、密尔沃基、亚特兰大、洛杉矶、西雅图等城市的抗议者也纷纷走上街头，不少地方还发生纵火、抢劫等骚乱事件，媒体也不断报道抗议者受伤或被捕的消息，许多城市发布宵禁令以给紧张局势“降温”。

　　费城市长吉姆·肯尼迪在社交媒体上说，全球新冠病毒大流行之际，美国种族主义阴魂不散，人们当然感到愤怒，但应该和平抗议，遵守防疫措施。

　　美国前总统奥巴马也就弗洛伊德之死发表声明说，对于美国人来说，种族歧视是一种“常态”，这不仅是悲剧，还令人痛苦、甚至愤怒。

　　“我对弗洛伊德家人的伤痛感同身受。”2014年在纽约遭白人警察“锁喉”致死的非裔男子埃里克·加纳的母亲格温·卡尔日前在同弗洛伊德家人交流时泪如雨下。她说，弗洛伊德之死“就好比是揭开伤疤在伤口上撒盐”。

　　“美国正在燃烧。”美国国会非裔女众议员瓦尔·德明斯在社交媒体上写道。此番燃烧之后，美国能否解决种族歧视的顽疾，恐怕只有美国自己知道。

(责编：燕勐、杨牧)
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