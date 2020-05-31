原标题：美国“龙”飞船首次载人试飞

新华社华盛顿5月30日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司的“龙”飞船30日首次载人试飞，将两名美国宇航员送往国际空间站。这是美国自2011年航天飞机退役后，首次使用国产火箭和飞船从本土将宇航员送往空间站，也是商业载人航天迈出的关键一步。

5月30日， 载人版“龙”飞船搭乘“猎鹰9”火箭从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射台升空。新华社发（美国国家航空航天局供图）

美国航天局直播画面显示，美国东部时间30日15时22分（北京时间31日3时22分），载人版“龙”飞船搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射台升空。2分36秒后，火箭一二级成功分离。随后，火箭第一级成功降落在大西洋上的无人回收船上。发射大约12分钟后，飞船与火箭顺利分离，继续飞向国际空间站。

两名美国宇航员道格拉斯·赫尔利和罗伯特·本肯将他们搭乘的“龙”飞船取名为“奋进”号。按计划，飞船将在飞行约19小时后，即美东时间31日10时27分（北京时间31日22时27分）与空间站对接。赫尔利和本肯将与空间站的其他宇航员共同进行一系列实验和研究任务。美航天局尚未公布此次任务期何时结束。

5月30日，在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心，美国总统特朗普（右）和美国副总统彭斯（中）等观看载人版“龙”飞船搭乘“猎鹰9”火箭升空。新华社发（美国国家航空航天局供图）

这次发射原计划27日进行，后因天气原因推迟至30日。美国总统特朗普和副总统彭斯30日赴肯尼迪航天中心观看了此次“历史性”发射。特朗普随后宣布，“龙”飞船成功抵达近地轨道，两位宇航员平安无恙。

美国航天局局长布里登斯廷在社交媒体推特上说：“时隔9年，我们今天首次用美国火箭从美国本土将美国宇航员送入太空。未来前景广阔。”

2011年美国航天飞机退役后，美国运送宇航员往返国际空间站全部“仰仗”俄罗斯飞船。为改变这一尴尬局面，美国大力发展商业载人航天。2014年，美国航天局与太空探索技术公司和波音公司签署了总额68亿美元的合同，目标是尽早用国产飞船向国际空间站运送美国宇航员。

5月30日，在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心，美国宇航员罗伯特·本肯（右）和道格拉斯·赫尔利准备前往39A发射台。新华社发（美国国家航空航天局供图）

如今，“龙”飞船携两名美国宇航员从9年前美国航天飞机最后一次飞往太空的地方踏上新征程，这是美国恢复载人发射能力、摆脱对俄罗斯飞船依赖的关键一步，同时也为美航天局未来探索月球和火星打下基础。

“龙”飞船也由此成为首个由私营企业建造并将宇航员送往空间站的载人飞船。这次任务将全面检验该飞船安全运送宇航员往返空间站的能力，包括在轨飞行、与空间站对接和返回地面等各环节的细节。如果任务顺利完成，“龙”飞船有望“锁定”定期运送美国宇航员往返国际空间站的“大单”。

这是5月28日在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心拍摄的搭载着载人版“龙”飞船的“猎鹰9”火箭。新华社发（美国国家航空航天局供图）

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