原标题：新闻背景：近年来美国警察对非洲裔暴力执法事件回顾

新华社北京5月31日电 新闻背景：近年来美国警察对非洲裔暴力执法事件回顾

新华社记者王龙琴

美国明尼苏达州明尼阿波利斯市一名非洲裔男子乔治·弗洛伊德5月25日因遭白人警察粗暴执法致死。尽管4名涉事警察遭解职，但该事件在全美多个城市引发抗议示威。

美国媒体指出，这是2014年非洲裔男子加纳在纽约被白人警察“锁喉”致死以来，又一起警察针对非洲裔的种族歧视丑闻。民主党总统竞选人拜登表示，弗洛伊德之死不是偶发事件，说明美国社会存在“系统性非正义”。

美国是一个由移民组成的多种族、多元文化的国家，种族歧视一直深深植根于美国的历史与现实之中。白人警察针对非洲裔暴力执法问题仅是美国社会种族问题的一个缩影。过去6年，美国就发生了数十起警察对非洲裔暴力执法事件，其中主要包括：

2014年7月17日，纽约非洲裔烟贩加纳被白人警察潘塔莱奥“锁喉”致死。同年12月3日，纽约地方法院大陪审团决定对涉事警察免予起诉。这一裁决引发纽约市持续多日的大规模抗议示威。纽约市长德布拉西奥说，此案“让警民关系和民权问题成为今天美国必须面对的关键问题”。

2014年8月9日，密苏里州弗格森市18岁非洲裔青年布朗在没有携带武器的情况下，遭白人警察威尔逊拦截搜查并开枪打死。同年11月24日，密苏里州地方陪审团宣布威尔逊被免予起诉。随后，美国百余城市爆发抗议示威，部分地区演变为暴力骚乱。美国《赫芬顿邮报》刊登的一篇文章说，弗格森事件是美国存在系统性种族歧视的最新证据。

2014年11月22日，12岁非洲裔少年赖斯在克利夫兰市一个游乐场挥舞玩具气枪时被白人警察勒曼开枪射伤，随后因伤势过重去世。2015年12月，当地一个大陪审团认为这起事件中存在诸多“误会”，裁定勒曼无罪。《华盛顿邮报》刊登的统计显示，种族是导致美国警察滥用开枪权的主要因素之一。

2015年4月12日，25岁的非洲裔青年格雷因非法携带刀具在巴尔的摩市西部街区遭到警方盘查，他在试图逃跑时被警方控制并逮捕，在被押入警车的过程中脊椎严重受伤。一周后，格雷因伤重死于医院。格雷之死引发巴尔的摩民众愤怒抗议，示威一度演变为大规模骚乱。《纽约时报》评论说，“格雷成为这个国家警察暴行的最新象征”。

2016年7月5日和6日，路易斯安那州、明尼苏达州先后发生白人警察枪杀非洲裔事件，导致两名非洲裔身亡。事发后，美国主要城市爆发大规模示威活动。联合国非洲裔问题专家工作组主席松加三世曾发表声明表示，美国警察对非裔美国人过度使用武力的现象之所以经常发生，就是因为“缺少对此类杀人事件肇事者的问责”。

2018年3月18日，加利福尼亚州萨克拉门托市一名22岁的非洲裔青年克拉克被警方误认为“危险分子”，在其祖母家的后院身中8枪死亡。事后，警方仅在克拉克身上寻获一部手机，并未发现任何枪支。该事件引发多方抗议。加州民主党众议员芭芭拉·李表示，加州长久遗留下来的“种族脸谱化”与警察暴行问题亟须改变。

2018年11月22日，亚拉巴马州一家购物中心内发生枪击案，21岁的非洲裔男子布拉德福德在帮助其他顾客脱离险境时，被警方视为枪手而打死。律师本·克朗普说，布拉德福德无辜丧命再次证明“非洲裔男性仅因肤色就被视作威胁而遭枪杀”。

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