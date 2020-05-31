原标题：综合消息：非洲新冠确诊病例数超13万 一些国家将逐步复课

新华社约翰内斯堡5月30日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心30日发布的新冠疫情数据显示，非洲累计确诊病例已达136677例，死亡3941例，治愈56958例。

当天报告新增确诊病例数较多的国家包括：南非新增1727例，累计30967例；加纳新增152例，累计7768例；塞内加尔新增106例，累计3535例。

卢旺达报告了该国第一例新冠死亡病例。死者65岁，卢旺达人，是一名从邻国返卢的卡车司机。

塞内加尔卫生和社会行动部30日表示，鉴于该国四分之三确诊病例都集中在达喀尔大区，将联合各级政府部门加大该地区抗疫力度。

莫桑比克国家卫生研究所副所长古多在当天的例行新闻发布会上介绍，该国目前通过加强诊断、收集在医疗单位出现有关症状的个人样本，对新冠疫情进行“积极监测”，以便尽早发现新冠确诊病例、迅速控制疫情蔓延。

一些非洲国家宣布从6月1日开始逐步复课，但是当地民众担心一些学校在防疫措施等方面还没有做好准备。

赞比亚政府宣布，毕业年级学生将于6月1日复课。但两家调查机构5月30日发布报告称，5月22日至28日对631所乡村学校进行了卫生防疫调查，发现很多学校的防疫措施并不到位，不符合复课标准。

南非毕业年级学生也将从6月1日起返校上课，其他年级分阶段、分批次返校。不过，一些教师工会和学校管理委员会5月29日发表联合声明说，学校没有做好复课准备，要求推迟开学时间。（执笔记者：荆晶；参与记者：许正、邢建桥、聂祖国、赵宇鹏、张改萍、郑扬子）

(责编：燕勐、杨牧)