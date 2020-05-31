原标题：专访：柬中携手抗击新冠疫情体现了真挚的友谊和团结——访柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆

新华社金边5月31日电 专访：柬中携手抗击新冠疫情体现了真挚的友谊和团结——访柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆

新华社记者毛鹏飞 高炳南

“柬中两国互相支持、互相帮助，体现了两国和两国人民之间真挚的友谊和团结。”柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆日前在金边接受新华社记者专访时，对两国患难与共、共同抗击新冠疫情给予高度评价，感谢中方向柬方抗击疫情提供重要帮助，期待两国未来在疫情防控以及恢复经济和社会发展方面进一步合作。

布拉索昆说，面对疫情，柬中两国保持紧密合作、互相支持。洪森首相“逆行”访华，西哈莫尼国王、莫尼列太后提供现汇支持中国抗疫，显示出柬方对中方的支持和信心。柬埔寨则是首批得到中国抗疫援助的国家之一，这些援助不仅来自中国政府，也来自很多企业和社会组织，有力支持了柬埔寨的疫情防控。

目前，柬埔寨共有125例确诊病例，其中123例已经出院，无死亡病例。布拉索昆表示，中国向柬埔寨派出医疗专家、提供医疗物资、分享抗疫经验做法，与柬方密切配合防止境外输入，希望两国可以继续以此模式进行合作。此外，柬方希望能够从中国在疫苗研发、疾病检测等方面不断取得的进展中进一步受益。

布拉索昆指出，中国正在逐步摆脱疫情影响，相信随着中国经济社会恢复发展，中国对柬埔寨贸易和投资也将继续增长，正在进行的投资和项目将如期推进，新项目也将得到落实。

谈到抗击疫情国际合作，布拉索昆说，中方在信息共享、促进国际合作等方面做出的努力为许多国家提供了有力帮助。许多国家和地区从中国抗疫经验分享或物资支持中受益。

布拉索昆说，东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议4月举行，在加强地区团结互助、共同应对疫情方面达成重要成果，为交流防控疫情经验提供了平台，也为更好发挥现有合作机制作用提供了动力。与会各方就确保基本物资跨境运输畅通、促进相互支持、为疫情后社会经济复苏创造有利环境达成共识。

布拉索昆说，新冠疫情是各国面临的共同敌人，国际社会应该像应对其他全球性挑战一样携起手来共同努力，打赢这场疫情防控阻击战。他呼吁，为彻底战胜疫情，并将疫情对经济的影响降至最低、确保社会和经济继续向前发展，世界各国需要继续加强协调，支持联合国以及世界卫生组织发挥强有力作用。

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