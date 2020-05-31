原标题：比利时重申支持世卫组织 开放与邻国边界

新华社布鲁塞尔5月30日电（记者潘革平）比利时政府30日发表公报，重申对世界卫生组织的支持。鉴于新冠疫情趋缓，比利时宣布30日起重新开放与卢森堡、荷兰、法国和德国间的边界，但相关国家反应有所不同。

比利时副首相兼发展合作事务大臣德克罗、外交与国防大臣戈芬、卫生大臣德布洛克30日发表联合公报，强调比利时对世卫组织的支持。

“面对（新冠）疫情大流行，世卫组织在国际协调方面发挥了至关重要的作用。世卫组织通过发放医疗物资、部署快速反应小组以及向公众提供咨询等措施来阻止病毒传播。”公报说，“当前的新冠疫情表明，病毒波及全球所有人。因此，全球健康是一个共同责任，每个会员国都必须为此承担责任。”

比利时国家公共卫生研究所30日报告新增新冠确诊病例125例，累计确诊58186例；新增死亡病例23例，累计死亡9453例。

比利时内政大臣德克雷姆29日宣布，比利时与卢森堡、荷兰、法国和德国的边界自30日起重新开放，允许民众相互走亲访友或跨境购物。受新冠疫情影响，比利时从3月20日起关闭边界，禁止一切“非必要”出入境。相关国家对比利时重新开放边界的反应有所不同，卢森堡表示欢迎，但法国强调6月15日前边界不开放。

数据显示荷兰和卢森堡的新冠疫情也已有所缓解。荷兰国家公共卫生与环境研究所30日发布公报说，荷兰新增确诊病例131例，累计确诊46257例；新增死亡病例20例，累计死亡5951例。

卢森堡政府30日报告新增确诊病例4例，累计确诊4016例；无新增死亡病例，累计死亡110例。至此，卢森堡已连续6天未出现新增死亡病例。

(责编：燕勐、杨牧)