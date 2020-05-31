原标题：新闻分析：渔业为何成英欧谈判棘手议题

新华社伦敦5月30日电 新闻分析：渔业为何成英欧谈判棘手议题

新华社记者王慧慧

6月2日至5日，英国和欧盟将举行未来关系最后一轮谈判。双方公布的日程显示，渔业将成为本轮谈判耗时最长的议题，其次是服务贸易和投资、公平竞争。经济重要性并不突出的渔业为何成为谈判中的棘手问题？这背后离不开双方的政治考量。

根据欧盟共同渔业政策，欧盟国家对彼此开放本国的海上专属经济区，欧盟给各成员国分配可捕捞配额。长期以来，大部分英国海域的捕捞配额都分配给了欧盟国家。英国认为此举不公，希望通过“脱欧”纠正这一“错误”。

今年1月31日英国正式“脱欧”后，英国希望重新掌握对本国海域渔业资源的控制权，优先给予英国渔船准入权，且每年根据渔业资源情况与欧盟进行配额谈判。而法国、比利时和葡萄牙等欧盟成员国则希望在渔船准入和配额方面维持现状。

英国业界人士巴里·迪斯在接受新华社记者采访时说：“双方谈判立场分歧严重，不可能在6月份弥合。若英方答应欧盟维持现状的要求，这将损害英国‘脱欧’后成为独立沿海国家的法律地位。”

在迪斯看来，有迹象显示欧盟委员会明白其谈判目标不现实，但是在渔业问题上利益攸关的欧盟成员国预计将继续展现强硬姿态，毕竟欧盟船只在英国海域的捕捞量是英国船只在欧盟海域捕捞量的六倍左右。

相对于占英国经济比重较高的汽车业和金融服务业来说，渔业的占比可谓微乎其微。英国《卫报》评论说，渔业是经济上最不重要的领域之一，但它关系到选票，因此双方才在渔业问题上争论不休。

渔业是英国政治的敏感问题。英国渔民是“脱欧”的坚定支持者。2019年夏天，英国首相约翰逊专门访问渔业小镇布里克瑟姆，与渔民会面并承诺支持行业发展。同时，拥有英国海域捕鱼权对许多欧盟国家的渔民来说也至关重要。在英国海域捕获的海产占法国渔民捕获量的30%。

从谈判策略上来说，欧盟打算将渔业与更广泛的贸易协议谈判挂钩。具体来说，如果英国不向欧盟国家渔船开放海域，欧盟就不打算让英国金融服务业进入欧盟市场。金融服务业是英国经济支柱产业，英国对此非常关切。

英国此前表示，如果6月底前无法与欧盟达成自贸协议框架，英方将退出谈判。迪斯认为，若因渔业分歧导致英欧自贸协议“搁浅”，这不仅损害英国利益，也将损害很多欧盟成员国利益。

英国是沿海国家，也是海产进出口大国。按照英国媒体的说法，英国在本国海域捕获的四分之三海产用于出口，其中大部分销往欧盟；英国消费的海产三分之二来自进口，欧盟产品占其中三成。

英国和欧盟的海产贸易长期受惠于欧洲单一市场体系。一旦过渡期内双方无法达成自贸协议，双方无关税的海产贸易将不复存在，而是需要按照世界贸易组织条款征收关税。

迪斯认为，企业必须适应新的贸易环境。不管渔业谈判结局如何，双方企业终究需要开展贸易。

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