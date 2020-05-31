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多方呼吁拜登选黑人女性为竞选搭档

2020年05月31日15:45  来源：新华网
 
原标题：多方呼吁拜登选黑人女性为竞选搭档

　　一名白人警察不当执法涉嫌致死一名黑人男子事件不断发酵，美国多方呼吁民主党总统竞选人乔·拜登选择黑人女性作为竞选搭档。

　　多家媒体29日报道，不少民主党籍国会议员、知名黑人领袖和活动家认为，非洲裔选民是民主党支持者的重要组成部分，拜登选择黑人女性当副手有助于向非洲裔和其他族裔选民显示，他致力于推动刑事司法改革、解决警察行为不当问题。

　　拜登先前宣布，将选择女性作为竞选搭档。媒体报道，他的竞选团队已经初步拟定人选名单。不过，一些议员和黑人领袖说，由于最新白人警察不当执法事件不断发酵，名单上一些白人可能会被“剔除”。

　　明尼苏达州明尼阿波利斯市一名白人警察25日在执法时长时间用膝盖压住黑人男子乔治·弗洛伊德，后者呼喊“喘不上气”，送往医院后死亡。弗洛伊德当时双手被铐、没有携带武器。这一事件令舆论哗然，触发全美多个城市大规模抗议示威。

　　媒体报道，国会参议员埃米·克洛布彻是成为拜登竞选搭档可能性最大的人之一。但由于她是白人女性，选择她可能会带来“反作用”。另外，克洛布彻先前在明尼苏达州担任州检察官，一些非洲裔人士指认她数次“袒护”行为不当的警察，因而“不够格”成为拜登副手。

　　“埃米·克洛布彻列绝对不行，”密歇根州黑人公会主席基思·威廉姆斯29日说，“一名黑人女性无疑将给他（拜登）带来更为立竿见影的帮助。”

　　克洛布彻29日回应说，她拒绝“退出”，相信拜登会做“正确决定”。

　　除族裔因素，弗洛伊德死亡事件带来的影响还波及到拜登副手候选人的背景审查。

　　媒体先前报道，国会参议员卡玛拉·哈里斯和众议员瓦尔·戴明斯都在拜登竞选团队的考虑之列。但哈里斯曾担任加利福尼亚州检察长、戴明思曾担任佛罗里达州奥兰多市警察局长，两人在司法部门任职的背景可能引发担忧。

　　“让一名执法人员与他（拜登）一起竞选将会有挑战性，”知名非洲裔民主党捐款人史蒂夫·菲利普斯说，一些非洲裔年轻人信不过哈里斯。

　　共和党籍总统唐纳德·特朗普3月中旬赢得所需党代表票数，已锁定共和党总统候选人提名。民主党方面，前副总统拜登是唯一竞选人，预计将在民主党定于8月举行的全国代表大会上获得提名。

　　国会黑人议员委员会前主席、众议员塞德里克·里士满说，不论谁作为拜登的竞选搭档，最重要的目标只有一个，“确保唐纳德·特朗普明年1月20日不会成为总统”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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