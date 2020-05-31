原标题：美国医院羟氯喹采购量锐减

美国药物采购商29日说，有关抗疟药羟氯喹治疗新冠病毒感染可能有负作用的医学报告公布后，美国医院的采购热情骤降，不少医院大幅减少甚至停止使用羟氯喹。

路透社报道，负责全美半数医院药物采购的Vizient公司说，上周该公司只采购了12.5万粒羟氯喹，相当于3月最后一周采购量的十分之一。

纽约最大医疗系统诺思韦尔医疗保健公司旗下的23家医院从4月中旬开始停止给新冠患者使用羟氯喹。副主任医师托马斯·麦金说，有关数据一出来，诺思韦尔就决定停用羟氯喹。

美国西北部城市西雅图的华盛顿大学医院系统也已经停止推荐羟氯喹作为标准护理的用药。

明尼苏达大学正在就羟氯喹的药效和安全性作临床试验，结果最早本周内公布。

美国食品和药物管理局4月24日警告，使用羟氯喹治疗新冠病毒感染可能引发心律失常等问题。英国权威科学期刊《柳叶刀》本月22日发表的一份观察报告得出相似结论。

基于上述医学结论，世界卫生组织25日宣布，为避免潜在的安全风险，在全球范围内探索新冠病毒疗法的“团结试验”项目中暂停与羟氯喹有关的分支试验。

临床中，羟氯喹常用来治疗疟疾，也可用于调节免疫、治疗类风湿性关节炎。早期有少数小范围研究试验显示，这种药物“可能”有助于抑制新冠病毒。但不少科学和医疗界人士指出，更大范围的试验没有提供充分证据证明羟氯喹治疗新冠病毒感染的有效性和安全性，各国政府应谨慎推荐。（王宏彬）【新华社微特稿】

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