原标题：特朗普澄清“开枪”推文

美国总统唐纳德·特朗普29日称，他前一天推文中所提“开枪”遭误解，指的不是向示威者开枪，而是指示威引发的骚乱会发生枪击。

美国媒体同一天披露，特朗普已经下令军队作准备，一旦接到命令，将平息骚乱。

【称“误会”】

明尼苏达州明尼阿波利斯市黑人男子乔治·弗洛伊德遭白人警察用膝盖压住喉咙死亡事件在美国多地引发抗议活动。

明尼阿波利斯市28日的抗议活动出现骚乱，一些人冲击警察局并纵火。

特朗普当天在推特上发帖，称市长雅各布·弗雷是“非常软弱的激进左派”，要求他控制局势，否则就“派国民警卫队做”。

“这些暴徒正玷污对乔治·弗洛伊德的缅怀活动，我不会让这种事发生，”他写道，“我刚跟州长蒂姆·沃尔茨谈过，告诉他军队将一直支持他……劫掠开始的时候，就是开枪的时候。”

不少人把“开枪”表述理解为向示威者开枪，批评特朗普。推特把这条推文定性为“美化暴力”；民主党总统竞选人、前副总统乔·拜登指责特朗普发布“煽动性”推文，“怂恿暴力”；国会黑人议员委员会主席、民主党籍众议员卡伦·巴斯说，特朗普以侮辱受害者的方式处理危机，是“耻辱”；州长沃尔茨呼吁特朗普不要“火上浇油”；民主党众议员艾玛纽埃尔·克利弗说，特朗普错过帮助民众应对“两种病毒”的机会，“一种是新冠病毒，另一种是种族仇视”。

特朗普29日称他的推文内容遭误解，说他已经与弗洛伊德的家人交谈，向对方“表达悲痛之情”。

美联社报道，特朗普在推文中借用上世纪美国黑人民权运动期间迈阿密市警察局长沃尔特·黑德利的表述。黑德利1967年在讲话中说，当地警察“与利用民权运动的年轻暴徒作斗争”，取得成功，“因为我放出话：劫掠开始的时候，就是开枪的时候”。

特朗普称他不知道这句话的出处，“但像大多数人一样，我很早就听过。那是指当抢劫发生时，有人会遭枪击并丧命”。

【要出“兵”？】

特朗普当天同时警告，不允许出现“无法无天的无政府主义行为和骚乱”，派驻明尼阿波利斯市的国民警卫队已经做好充分准备，“我们不允许它（骚乱）再次发生”。

美联社29日援引多名消息人士的话报道，依照特朗普的指示，多支美军宪兵部队已经进入准备状态，一旦接到命令，将赴明尼阿波利斯市平息骚乱。

包括两名国防部人员在内的3名掌握第一手信息的人士，特朗普28日晚在白宫总统办公室给国防部长马克·埃斯珀等人打电话，要求一旦明尼阿波利斯市局势失控，军队能迅速出动。

驻北卡罗来纳州布拉格堡和纽约州德拉姆堡的宪兵部队已经接到命令，出发令下达后4小时内部署；科罗拉多州卡森堡和堪萨斯州赖利堡的部队接令后须24小时内部署。

上述待命部队共计大约800人。依照命令，他们30日必须在接到部署令30分钟内返回基地，其中驻德拉姆堡的部队首先出发。

明尼阿波利斯已经采取宵禁措施，明尼苏达州州长蒂姆·沃尔茨下令500名国民警卫队士兵进驻明尼阿波利斯等地维持治安。

美军现役部队通常被禁止用于国内执法行动。上述消息人士中的一人说，部署军队的依据是1807年制定的叛乱法。得克萨斯大学法学教授斯蒂芬·弗拉德克说，这部法律允许军队接管当地警察部门，继而执行州和联邦法律。

美国上一次动用这部法律是在1992年洛杉矶抗议示威引发的大规模骚乱期间。由于不满洛杉矶地方法院宣判1991年无端殴打黑人青年罗德尼·金的4名白人警察无罪，民众走上街头抗议示威，与警察发生冲突，引发大规模骚乱，造成大约60人死亡，2000多人受伤。

弗拉德克说，这部法律“故意模糊”适用条件，赋予总统“非常广泛的权力”。州长可以请求总统采取行动，另一方面，如果总统认定地方政府无力充分执法，可以自行决定是否动用军队。

一名国防部发言人说，沃尔茨至今没有请求派驻军队。白宫战略沟通部主任阿莉萨·法拉否认将出动军队。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)