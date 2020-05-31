原标题：洛杉矶示威发展为骚乱 533人被警方逮捕

5月29日，抗议者在美国洛杉矶街头游行示威。 新华社发

新华社洛杉矶5月30日电（记者高山）美国西部第一大城市洛杉矶29日连续第三天发生抗议警方暴力执法的示威游行并发展为骚乱。当地警方表示，至30日晨已有533人被逮捕。

数百名示威者29日傍晚在洛杉矶市中心聚集，高喊“我们不能呼吸”等口号，抗议明尼苏达州明尼阿波利斯市白人警察日前粗暴执法将非裔男子乔治·弗洛伊德“锁喉”致死。部分示威者短暂阻断穿越市区的一条主要高速公路。

午夜之前，示威活动逐渐失控，抗议人群与警方发生冲突。电视台画面显示，部分沿街店铺的橱窗被砸毁，有人趁机进入被砸的珠宝店、超市等哄抢物品。至少一辆警车被人纵火后熊熊燃烧。

5月29日晚，抗议者在美国洛杉矶街头游行示威。 新华社发

据当地媒体报道，警方向人群发射催泪弹，并一度使用橡皮子弹驱散人群。警方宣布人群为“非法聚集”，并逮捕拒绝服从命令离开街道的人。这是洛杉矶警方近十年来最大规模的逮捕事件。

洛杉矶警方表示，有6名警员在冲突中受伤。警方表示将增派警力应对可能发生的更多示威活动。

洛杉矶警察局长米歇尔·摩尔30日在社交媒体上撰文说：“昨夜沉重警示了社会动荡所带来的危险。”

根据社交媒体上的视频，一名白人警察25日在执法过程中长时间用膝盖紧紧压住弗洛伊德的颈部。弗洛伊德神情痛苦、声音嘶哑，一直在说自己无法呼吸，随后疑似陷入昏迷，送医后不治身亡。此事件令全美舆论哗然，连日来在多座城市引发抗议示威。

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