原标题：“我无法呼吸”抗议活动在美蔓延

针对一名白人警察粗暴执法涉嫌致死一名黑人的抗议在美国继续蔓延，一些示威演变为暴力活动，警方动用强力手段。

从首都华盛顿，到最大城市纽约；从西部洛杉矶，到南部休斯敦，再到北部底特律，美国民众走上街头，抗议黑人遭到粗暴和不公对待。

黑人男子乔治·弗洛伊德25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭一名执法的白人警察按在地上、用膝盖紧紧压住颈部。他喊“我喘不上气”，但警察无动于衷。最终，弗洛伊德送医后死亡。

路人用手机拍摄视频并上传网络，引发众怒。明尼阿波利斯及周边爆发的抗议示威活动逐渐向外扩散。示威者举着“我无法呼吸”“黑人的命也是命”“为弗洛伊德讨还公道”“别国不会发生这种事”等标语。

佐治亚州亚特兰大市29日的抗议活动中，27岁的示威者凯蒂·布拉克特告诉美联社记者，黑人青年艾哈迈德·阿贝尔今年2月慢跑时遭白人枪杀事件和弗洛伊德之死促使她认定，司法系统必须彻底改革，从警察部门开始。“我们（在新冠疫情中）冒着生命危险去商店、去加油站。这（上街抗议）比那些都重要。”

在疫情重灾区纽约市，抗议29日进入第二天。“我们的国家病了，”抗议者布里安娜·彼得里斯科说，“我们必须站出来。”

在弗洛伊德的老家得克萨斯州休斯敦市，数千民众29日在市政厅前集会。“我想问：‘还会发生多少这样的事？’”19岁的吉米·奥哈兹说，“我只是希望今后大家能和谐共处，我们不再受到压迫。”

数百名示威者29日在白宫外集会，举着“停止杀害我们”等标语。总统唐纳德·特朗普当时在白宫内。示威者稍后向国会方向走去。

抗议活动总体平和，但其中一些演变为暴力。在亚特兰大，示威者在美国有线电视新闻网（CNN）总部大楼外集会，在CNN台标上涂鸦并砸破大门玻璃。一些示威者向警察投掷瓶子，焚烧一辆警车和一面美国国旗。警方命令示威者离开，否则将执行逮捕。

在纽约市布鲁克林区，示威者与警察隔着路障对峙，前者投掷瓶子，后者还以催泪瓦斯。休斯敦市警察逮捕一名女性示威者，后者携带一支步枪并用它煽动其他示威者。

在亚利桑那州首府菲尼克斯市，警方28日深夜宣布州议会前的抗议活动为非法集会，但示威者拒绝离开。示威者向警方投掷石块和瓶子、袭击警车，警方发射催泪弹和橡皮子弹。

丹佛市28日的抗议活动发生纵火和打砸汽车事件，一些示威者向警方扔石头。3名警察受伤，13人因抢劫、袭击等罪名遭逮捕。丹佛29日和30日可能有更大规模抗议活动。

明尼阿波利斯市29日晚开始宵禁，但数千名示威者仍走上街头，包围一座警察局，不过没有发生暴力事件。在城市其他地方，警方用催泪弹和橡皮子弹驱散抗议人群。

用膝盖压住弗洛伊德颈部的警察德雷克·肖万在事发次日被开除，29日因涉嫌犯3级谋杀和2级过失杀人罪遭逮捕。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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