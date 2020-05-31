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意大利现有新冠患者降至43691人

2020年05月31日15:35  来源：新华网
 
原标题：意大利现有新冠患者降至43691人

　　新华社罗马5月30日电（记者李洁）意大利民事保护部30日说，意大利现有新冠患者人数比前一天减少2484人，降至43691人，医院的压力持续下降。

　　根据民事保护部发布的数据，现有患者中36561人在居家隔离，6680人在医院接受普通治疗，450人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少414例和25例。

　　数据还显示，意大利当天新增确诊病例416例，累计确诊232664例；新增治愈病例2789例，累计治愈155633例；新增死亡病例111例，累计死亡33340例。

　　意大利中小农场主协会30日在一份声明中说，即将到来的跨地区出行将为陷入困境的意大利旅游业“注入急需的氧气”。

　　该协会估计，过去3个月游客消费停滞，导致酒店、餐厅、运输公司和零售商损失近200亿欧元，损失最严重行业是食品业和葡萄酒业。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从5月18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发店、博物馆等重新开放，但商家和顾客必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。从6月3日开始，民众将可以跨地区自由出行。

(责编：燕勐、杨牧)
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