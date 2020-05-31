原标题：塞尔维亚总统说匈塞铁路对塞至关重要

新华社贝尔格莱德5月30日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇30日在视察匈塞铁路建设工地时说，匈塞铁路项目对塞尔维亚至关重要，将提高沿线民众生活水平，提振当地经济发展。

武契奇当天和塞副总理兼建设、交通和基础设施部部长米哈伊洛维奇，以及中国驻塞尔维亚大使陈波一同视察匈塞铁路塞尔维亚境内贝尔格莱德至旧帕佐瓦段建设工地。

武契奇在工地对建设团队表示感谢。他说，匈塞铁路全线通车后，塞首都贝尔格莱德至匈牙利首都布达佩斯火车车程仅需不到3个小时，将大大提高民众的生活水平，缩短塞尔维亚至欧洲腹地的距离。届时，铁路沿线将建起工厂、物流中心，提振塞经济发展。他表示，匈塞铁路项目对塞尔维亚至关重要，对未来的发展意义深远，是留给子孙后代的礼物。

武契奇说，中国是塞尔维亚值得信赖的伙伴，塞中双方正在积极探讨铁路等新的基础设施建设项目。塞尔维亚将继续全面推进两国各领域务实合作，造福两国人民。

陈波说，在塞尔维亚政府和各方的大力支持下，中国企业坚持疫情防控和生产活动一起抓，承建的基础设施建设项目无一停工。她说，当前，塞尔维亚疫情已得到基本控制，相信中国企业将继续努力推进项目和生产，为中塞两国经济复苏和加强两国务实合作作出贡献。

匈塞铁路改造项目是中国-中东欧国家合作的标志性项目，连接布达佩斯与贝尔格莱德，全长350公里，其中贝尔格莱德至旧帕佐瓦段长34.5公里。

(责编：燕勐、杨牧)