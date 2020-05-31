原标题：中国医疗专家组与秘鲁抗新冠行动小组举行工作会议

新华社利马5月30日电（记者张国英）中国抗疫医疗专家组29日与秘鲁抗新冠行动小组举行工作会议，协助秘方完善防疫措施。

中国医疗专家组在秘鲁国防部向秘鲁抗新冠行动小组成员全面介绍了中国抗疫做法、经验，并结合专家组近日实地工作调研，对秘鲁疫情防控救治工作提出一些建议。秘方行动小组成员高度评价中国专家就隔离方案、宣传媒介、方舱建设、专家决策机制等多个方面提供的具有实效和可操作性的建议，并赞同中国专家对秘鲁疫情的判断和评估。

秘鲁海、陆、空卫生部门，国家警察局卫生部门以及泛美卫生组织等代表也参加了会议，各医疗机构代表在线参加直播会议。

中国专家组29日还应邀前往利马比利亚·埃尔萨尔瓦多医院实地查看院感防控流程。中国专家全面梳理了该院新冠阳性重症及阳性手术区、妇产区、新生儿区等相关流程方案，并协助制定了场地及流程改造方案。他们还针对重症患者的诊疗详细解答了该院ICU医生提出的问题。

中国专家组还向医院赠送了部分防护物资。

中国向秘鲁派遣的抗疫医疗专家组23日抵达利马。这是中国政府向拉美派出的第二个医疗专家组。专家组由国家卫生健康委员会组建，4名成员来自广东省，其中包括呼吸与危重症医学、感染管理和神经内科等领域的专家。

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