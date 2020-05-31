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综合消息：美国宣布终止与世卫组织关系引发国际社会质疑与抨击

2020年05月31日15:22  来源：新华网
 
原标题：综合消息：美国宣布终止与世卫组织关系引发国际社会质疑与抨击

　　新华社北京5月30日电 综合新华社驻外记者报道：美国总统特朗普29日宣布美国将终止与世界卫生组织的关系，并将本该缴纳的会费调配至别处，这引发多国政要、学者和国际组织的质疑与抨击。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩与欧盟外交和安全政策高级代表博雷利30日发表联合声明，重申欧盟对世卫组织领导国际社会抗击疫情的支持，敦促美国重新考虑其终止与世卫组织关系的决定。

　　德国卫生部长延斯·施潘30日在社交媒体上发文抨击特朗普宣布与世卫组织断绝关系，称这“令人失望”，是全球卫生事业经受的一次挫折。施潘表示，欧盟应在世卫组织改革中发挥重要作用，加大财政投入，这将是德国在7月1日接任欧盟轮值主席国后的优先事项之一。

　　俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃29日表示，在世界面对疫情最需要团结的时候，美国破坏了世界医疗卫生合作的法律基础。美国医疗卫生体系在此次疫情中的糟糕成绩，让美国没有资格谈论他们在卫生领域的领导地位。

　　爱尔兰卫生部长西蒙·哈里斯29日在社交媒体发文表示，美国的决定是一个“糟糕的决定”。现在世界比以往任何时候更需要多边主义。在与病毒的斗争中，世界需要一起应对，各国应加强团结，而不应相互攻击。

　　孟加拉国达卡大学发展研究系教授提图米尔29日表示，疫情面前没有哪个国家能独善其身，此时国际社会比以往任何时候都需要团结，需要专业的国际组织更加专注疫情挑战，而不是相互指责、破坏国际合作。

　　英国利兹大学医学院副教授斯蒂芬·格里芬说，目前形势下，不站在统一战线应对病毒的做法将是徒劳无用的，美国切断与世卫组织联系的做法“毫无逻辑”，美国这么做无非是企图把舆论焦点从应对疫情不力上转移。

　　牛津大学传染病顾问盖尔·卡森说，现在是团结一致、尽快终结疫情并挽救生命的时候，世卫组织保护着所有人的健康，在这次大流行期间体现出强大的领导力，实现了有效的技术信息共享。绝不应该因为任何国家的一己之见削弱这一世界领先的卫生机构。（参与记者：王子辰、鲁金博、张琪、刘春涛、张代蕾）

(责编：燕勐、杨牧)
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