原标题：新华国际时评：美国“退群”的新“境界”

新华社北京5月30日电 题：美国“退群”的新“境界”

新华社记者

以任性“退群”著称的美国特朗普政府，29日又有“惊世骇俗”的新动作——宣布将终止与世界卫生组织的关系，国际舆论为之侧目。

近年来特朗普政府“退群”成瘾，一意孤行地推行单边主义。在美国新冠疫情确诊病例单日依然以五位数上涨、全球疫情依然蔓延、国际社会急需抗疫合作的当下，特朗普政府仍未悬崖勒马，蛮横地摒弃世卫组织这一全球抗疫专业指导和协调机构，这一肆无忌惮的“退群”行径，达到了令人叹为观止的新“境界”。

这是胁迫霸凌的新“境界”。从“断供”世卫组织到发公开信，再到如今宣布将“退群”，特朗普政府针对世卫组织的恫吓打压有着清晰的时间线。层层加码、气势汹汹，极尽诬蔑抹黑，是赤裸裸的霸凌。其目的就是胁迫、威逼世卫组织对美国俯首帖耳，企图将世卫组织公器私用，未达目的即彻底抛弃。

这是“甩锅”推诿的新“境界”。美国政府应对疫情一团糟，面对不断上涨的确诊病例与死亡人数，白宫不自思如何提高防控救治，反而沉溺于对外“甩锅”，寻找替罪羊。一段时间以来，攻击中国和世卫组织成为白宫高官们乐此不疲的表演。宣布将与世卫组织终止关系表明，白宫为了“甩锅”完全没有任何道德底线——白宫的“锅”可以甩到世界上任何国家、任何机构、任何个人头上，只要不在白宫就行。

这是背弃多边体系的新“境界”。近年来美国秉持“美国优先”，先后退出应对气候变化《巴黎协定》、伊核问题全面协议、《中导条约》、联合国教科文组织等一系列多边协定与多边组织，最近决定退出《开放天空条约》，如今连攸关全球民众健康福祉和公共卫生安全的世卫组织都可以一脚踢开。

不过，白宫的“本色”出演，也让世界更看清华盛顿自私自利的真面目。美国作为最大发达国家，也是目前新冠确诊病例最多的国家，本应积极承担大国责任。白宫对世卫组织的打压与背弃引发美国国内、欧洲盟友在内的国际社会广泛批评，被认为是“对全人类的犯罪与背叛”。路透社引述约翰斯·霍普金斯健康安全中心学者的话说，在疫情蔓延之中断绝与世卫关系是“错误”和“推责”。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，在全世界需要团结起来抗击新冠病毒的时候，美国此举是践踏世界卫生领域合作的国际法律基础。

疫情发生以来，世卫组织展现专业精神，积极履行自身职责，为推动国际抗疫合作发挥了中心协调作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。白宫置国际公义与道义于不顾，将进一步加剧美国在国际上的“信任危机”。

病毒没有国界，疫情不分种族。多边主义而非单边主义，全球合作而非胁迫“甩锅”，才是应对全球公共卫生危机的正道。

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