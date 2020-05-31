原标题：抗击新冠疫情离不开国际合作——访以色列希伯来大学校长阿舍·科亨

新华社耶路撒冷5月29日电 专访：抗击新冠疫情离不开国际合作——访以色列希伯来大学校长阿舍·科亨

新华社记者陈文仙 尚昊

以色列希伯来大学校长阿舍·科亨日前接受新华社记者专访时表示，抗击新冠疫情离不开国际合作，国际社会在公共卫生领域开展合作对于抗击疫情非常重要。此外，以色列和中国正不断加强创新合作，希伯来大学期待与中国高校进一步拓展合作。

科亨表示，各国通过数据共享等方式加强协作有助更好地抗击疫情，而在新冠疫苗和药物的研发方面，国际合作同样不可或缺，“我们非常乐意参与其中”。

他介绍说，自新冠疫情暴发以来，希伯来大学已启动了数十个研究项目，涉及疫苗研发、抗体治疗等，其中一些项目就是国际合作项目。

在他看来，科学是一种相互信任、相互合作的语言。不仅是在疫情防控方面，“科研合作和学校交流有利于世界的发展，必须加强合作”。

目前，希伯来大学正与中国北京大学、浙江大学、上海交通大学等多所高校在生物医学、社会科学、现代农业等领域开展密切的学术交流与科研合作，且项目还在不断拓展。

“加强国际合作是我们的重要任务，增强与中国高校的合作更是重中之重。”科亨说，高校合作有助于发挥彼此优势，让双方受益，“我们期待与中国继续开展合作”。

科亨经常接待来自中国的访问团，双方人员频频碰撞出合作“火花”。他说，近30年来，中国的高等教育发生了巨大变化，拥有了一大批出类拔萃的高校，且实力不断增强。他2015年访问了中国的几所著名高校，学校的科研实力和学生素质给他留下了深刻印象。“很明显，中国高校正在步入更美好的未来。”

为促进中以在各领域的创新合作，两国于2014年建立了创新合作联委会机制。2017年3月，以色列总理内塔尼亚胡访华期间，中以正式建立“创新全面伙伴关系”，之后中以创新合作加速发展。

科亨说，他坚信以中两国创新合作前景十分广阔，双方高校之间的科研合作也将不断结出硕果。

在疫情期间，科亨与中方伙伴的沟通均以线上方式进行。他说，期待疫情结束后能够迎接更多来自中国的访问团，洽谈更多合作项目。

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