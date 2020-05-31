巴西侨团就《反分裂国家法》15周年发出“反独促统”声音

人民网里约热内卢5月30日电（记者 吴杰）在《反分裂国家法》实施15周年之际，近日，巴西有关侨团分别以召开视频座谈会、重温法律学习讲话、发表反独促统声明等方式，纪念《反分裂国家法》实施15周年。

据了解，5月29日，巴西中国和平统一促进会召开视频座谈会，认真学习全国人大常委会委员长栗战书该日在《反分裂国家法》实施15周年座谈会上发表的重要讲话，并就《反分裂国家法》的重要性及实施15年来所取得的成就，展开热烈讨论。

会长王俊晓在发言中认为，《反分裂国家法》实施15年来，在遏制“台独”分裂图谋、推动两岸关系和平发展、促进祖国和平统一方面发挥着至关重要的作用。当前两岸关系和台海形势复杂严峻，民进党当局和“台独”分裂势力谋“独”动作不断，严重影响两岸关系的发展，损害了中华民族的根本利益，是注定要彻底失败的。坚持一个中国原则和“九二共识”，是开启台海两岸合作发展的前提。实行“和平统一，一国两制”是解决台湾问题的最佳方式，坚信祖国一定会统一。

参加座谈会的监事长陈春平、执行会长张小春、荣誉会长尹楚平、秘书长林海平和名誉会长、台湾同胞黄彩鹤及其他理事也纷纷表示，坚决支持和拥护《反分裂国家法》的实施，坚决支持和拥护中央政府为推动祖国统一所采取的的一切措施。国家主权和领土完整关系到中华民族的根本利益，决不允许任何人、任何势力以任何方式将台湾分离出去，盼望祖国的完全统一早日到来。

巴西里约中国和平统一促进会组织重温、深刻认识《反分裂国家法》，认为在目前两岸关系正处于紧张的关头， 正是“以法制独” 之时。该会成员表示，我们警告岛内“台独” 分子，不要误判形势，不要挑衅“一中”原则。挾洋自重，去中国化，搞法理“台独” ，是玩火自焚，损害两岸同胞的切身利益和中华民族的根本利益。台湾问题是中国内部事务，我们反对任何外来势力插手干涉。“和平统一，一国两制” 是解决台湾问题最佳方式，我们海外中华儿女和海峽两岸同胞要共同携手反“台独” ，促统一，共同推进祖国统一进程，共担民族大义，共圆民族复兴中国梦。

在祖国隆重召开《反分裂国家法》实施15周年座谈会之后，巴西里约广东同乡会发表反独促统声明。声明说，“台独”分裂活动严重损害两岸同胞切身利益和中华民族根本利益，严重破坏台海和平稳定，我们强烈遣责。我们要和台湾同胞携起手来，共同反对＂台独”，促进统一。要深入贯彻落实习近平总书记《告台湾同胞书》重要讲话精神和粟战书委员长《反分裂国家法》实施15周年座谈会讲话精神，坚定促进祖国和平统一进程。要坚决反对分裂势力借香港事态歪曲污蔑“一国两制”，反对＂台独”分裂势力勾结外部势力破坏台海和平，反对借新冠疫情制造谎言，＂以疫谋独”。

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