美国“龙”飞船首次载人上太空

人民网洛杉矶5月30日电（记者 王如君）“5、4、3、2、1，发射！”，一声令下，“猎鹰”一飞冲天。美国太空探索技术公司“猎鹰9”号火箭在美国东部时间30日下午3时22分，从佛罗里达州肯尼迪航天中心成功发射。这是美国首次将乘载两名航天员的“龙”飞船送向太空中运转的国际空间站，是自2011年以来美国首次使用本国火箭和飞船从本土将航天员送往国际空间站，更是人类历史上首次私营公司开发的商业载人航天发射。

2011年航天飞机停飞以后，美国一直依赖俄罗斯的飞船完成载人航天任务，而“科技狂人”埃隆·马斯克创立的太空探索技术公司不断刷新商业航天新纪录，才为美国从本土发射载人飞船提供了可能。本次太空飞行不仅要全面检验“猎鹰9”号火箭、“龙”飞船以及地面系统的运行状况，还将多方面检测飞船在轨飞行、与国际空间站对接以及返回地面等各个重要环节。按计划，两名航天员将在国际空间站逗留110天左右，将完成一系列太空研究项目。

这次载人上太空是美国航空航天局同私营公司合作、共同探索太空的一种新模式，揭开了商业航天事业“更便宜、更容易、更可靠”的新时代，同时也开启了私营公司制造和运行所谓的“太空的士”计划的新篇章，为美国未来探索月球、火星等外星空间奠定了基础。

本次裁人飞船上天引起了广泛关注，原计划27日下午进行的发射因天气原因而推迟，今天天公作美，飞船顺利升空。尽管目前还处于新冠病毒防疫期间，美国总统特特朗普和副总统彭斯前往佛罗里达观看发射过程，成千上万的人前往肯尼迪航天中心周围观看，全美各地的观众更是通过电视、网络直播见证了这次历史性的发射。

美国航空航天局局长布莱登斯坦表示，2011年以来，我们用美国本土的火箭首次送宇航员上太空，这是一个独一无二的时刻。“每个人都可以抬头说：‘看，未来比现在更加光明。’我真的希望这是对全世界的鼓舞。”

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