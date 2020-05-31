中菲民间组织疫情防控线上交流分享会举行

线上交流分享会合影。爱德基金会供图

人民网曼谷5月30日（记者 赵益普）5月29日，在中国民间组织国际交流促进会的指导下，爱德基金会（中国）联合菲律宾中华研究学会、菲律宾针灸协会、菲律宾华裔青年联合会及菲中友好协会共同举办“丝绸之路沿线民间组织合作网络系列活动--中菲民间组织疫情防控线上交流分享会”。本次会议共吸引了五大洲15个国家或地区，121家机构的近200人参加，与会者涵盖了医疗、研究与社会发展等领域。南京中医药大学第二附属医院健康管理中心副主任、主任医师沈佳及江苏省中医院针灸康复科主任医师、博导刘兰英出席交流分享会，并就中医药和针灸在疫情防控、复工复产方面的应用经验等内容进行主题分享。

菲律宾中华研究学会主席班劳威在致辞中表示，此次会议的举行非常及时并切合实际，不仅提高了菲律宾民众对针灸和中医的认识，而且在隔离和封锁措施中维护了菲中两国人与人、专业与专业之间的友好联系。“在这样一个艰难时期，距离不应成为限制，各国更应当团结起来共同面对所有挑战。”班劳威认为，此次活动不仅有助于推动菲中之间的医疗交流，也有助于加强丝绸之路沿线国家间的人文合作。

爱德基金会秘书长凌春香表示，爱德基金会与菲律宾多家公益组织在交流互访、医疗培训、灾害救援等方面的合作长达30年，此次疫情期间，中菲双方的民间组织更是竭尽全力互帮互助，将中菲友好落到实处。“疫情面前没有国别、民族之分，爱德基金会将继续本着大爱精神，积极参与构建人类健康命运共同体和健康丝绸之路，与各国人民一起交流合作、共同应对挑战。”

据了解，此次线上交流会是爱德基金会第三次参与丝绸之路沿线民间组织合作网络抗疫经验分享系列活动，也是三次合作中参会人数最多、涉及国家最广、报名机构最众的一次。

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