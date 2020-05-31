人民网约翰内斯堡5月29日电（记者 李滢嫣）南非主流媒体每日独行者网站刊发全球对话所所长穆坦布评论文章《中国“一带一路”倡议将成为全球经济复苏催化剂》，指出世界各国，尤其是沿线国家应抓住“一带一路”倡议带来的战略机遇，促进疫后经济发展与复苏。文章主要内容如下：

当前，随着新冠肺炎疫情“震中”转向美国和欧洲，跨大西洋伙伴关系日趋紧张，美国和欧盟全球领导力也面临越来越大的压力，塞尔维亚最近公开谴责欧盟成员国缺乏团结，表示在当前困难时期只能依靠中国提供援助。而美西方民粹主义和经济民族主义抬头更加剧了这一挑战。美国及其合作伙伴禁止其企业从中国购买商品和服务，这对全球价值链造成严重冲击。相较之下，中国不仅自身疫情防控取得令人称赞的重大成果，还向其他国家伸出援手，推动全球团结合作抗疫。

随着疫情被政治化，着眼于后疫情时代全球秩序的地缘政治较量和激烈外交斗争催生了反华情绪，中国不得不做出回应。特别是在近期召开的世卫组织大会上，澳大利亚等国要求对中国应对疫情开展调查。尽管这一提议没有被采纳，但大会同意由世卫组织牵头对全球疫情应对进行独立审议，并得到中国支持。中国在会上宣布提供20亿美元支持全球抗疫行动。

中国的合作伙伴在忙于应付国内卫生和经济危机影响时，不应忽视“一带一路”倡议带来的战略机遇。虽然“一带一路”倡议的发展势头一定程度受到疫情影响，但仍将为沿线国家疫后经济发展提供强劲动力，并推动疫后全球经济复苏。在美国一味强调经济民族主义，对其他国家进行经济打压，以及疫后国际政治经济秩序需要新的发展道路和资源背景下，“一带一路” 倡议的重要性进一步凸显。

在当前地缘政治竞争中，欧洲在发展对美对华关系时并不一定是“铁板一块”，中国完全可以同反对特朗普强硬对华路线的欧洲国家强化关系，并增强在“一带一路”框架下合作。欧洲也因此可在缓和中美对抗中可发挥稳定器作用。

中国提出的“构建人类命运共同体”理念，强调在单边主义日益抬头背景下，各国必须加强合作，并尊重各自主权和不同政治文化制度，这与“一带一路”倡议相得益彰。习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上宣布，该倡议将向私营部门和更多国际合作伙伴开放，这对其长期可持续发展具有重要意义，美国等未加入该倡议国家的企业也将有机会参与“一带一路”合作。

中国、美国、俄罗斯、欧洲等都在加紧对非合作，非洲完全可以与各方开展合作，避免陷入地缘政治博弈，保持自身战略独立。随着中国产能转移，“一带一路”将给沿线国家带来更多机遇。非洲国家和区域组织应继续落实非盟《2063年议程》优先事项，积极参与“一带一路”合作，使其真正成为非洲大陆打造区域价值链、发展制造业和创造就业的催化剂。

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