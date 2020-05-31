南非主流媒体：各国应借鉴中国抗疫成功经验

人民网约翰内斯堡5月29日日电（记者 李滢嫣）29日，南非第二大新闻网站独立传媒网站发表“病毒无国界，人人都面临新冠肺炎感染风险”的评论文章，通过对比中美两国截然不同的抗疫举措和时间线，指出中国抗疫经验更值得世界各国学习借鉴。文章主要内容如下：

全球知名科学家研究显示，美国早期新冠肺炎确诊病例并非由武汉游客引起。在特朗普总统颁布旅行禁令前，欧洲和亚洲成千上万的美国公民逃回了美国，从而大大加速了新冠病毒在美传播。南非早期新冠肺炎病例也均来自欧美。

文章表示，特朗普只专注于攻击他的政敌，在防疫策略制定上犹豫不决，没有及时采取诸如取消社交及宗教活动等防控举措，没有及时对其民众进行核酸检测,未能为前线医务人员提供充足个人防护装备,反而盲目加速重启经济。

与之形成鲜明对比的是，中国采取了积极防控举措，从而有效地遏制了病毒传播。在12月8日武汉发现首例病例后，华南海鲜市场于1月1日关闭。1月20日，首例人传人病例得到确认，三天后武汉即实施了有效的隔离防控举措以控制病毒传播和感染。武汉在短时间内建造了雷神山、火神山两所临时救治医院和数所方舱医院，疑似患者及时被送往指定医疗机构隔离，社区负责人挨家挨户进行排查，在过去两个月时间里，武汉对其300多万居民进行了核酸检测。虽然当前国内疫情已得到控制，但中国仍然没有放松警惕，正尽全力防止疫情的二次暴发。更值得称赞的是，中国没有玩弄指责游戏和推卸责任，而是通过派遣医疗队和提供抗疫物资等方式对其他国家积极施以援手。

文章最后指出，病毒无国界，人人都面临感染风险。中国抗击新冠肺炎疫情的成功经验，应该成为世界各国携手应对全球性威胁的重要借鉴。

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