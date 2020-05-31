崔天凯：世界上任何国家，国家安全立法都属国家立法权力

人民网华盛顿5月30日电（记者 胡泽曦）中国驻美国大使崔天凯当天在彭博社网站发表题为《保“一国两制”前途，还香港稳定发展》的署名文章。全文中文译文如下——

香港是传统清雅碰撞现代繁华之地，是东方遇见西方的熠熠之珠，叮叮车穿越百年缓缓行驶，茶餐厅从不打烊谈笑风生。我一直是香港的“粉丝”。

因此，当看到去年“修例风波”后的香港，看到暴徒用尖利的铁枝攻击警员、私藏枪械和弹药，在机场围殴和非法拘禁无辜旅客、点燃泼到无辜老人身上的汽油，看到因受冲击破坏而满目疮痍的政府大楼，看到火痕过后百业萧条的街道，我们痛心疾首。

长期以来，香港在国家安全上处于 “不设防”状态。正是利用了这一点，有人公然鼓吹“港独”，煽动暴力，屡屡突破中央政府底线；外部势力越来越肆无忌惮地插手和捣乱，干预香港事务。香港陷入乱局，中国国家安全受到危害。

通过国家立法的方式堵住香港国家安全的风险漏洞已是刻不容缓。基本法第23条授权香港特别行政区就维护国家安全自行立法，但回归近23年来，囿于反对派百般阻挠，有关立法至今无法完成。日前十三届全国人民代表大会作出关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定，将由全国人大常委会制定相关法律。这个决定得到了包括香港同胞在内的中国人民的积极支持和响应，因为香港的国家安全立法势在必行，早该有之，是民心所向。如果在付出如此沉重代价后还不行动，那才是真正的对人民不负责任。

有人质疑由中央层面立法是否有法理依据？答案是肯定的。世界上任何国家，无论是实行单一制还是联邦制，国家安全立法都属于国家立法权力。中央政府对维护国家安全负有最大和最终的责任。全国人大是中国最高立法机关。

也有人“担心”相关立法会动摇“一国两制”。恰恰相反，这一立法将保障“一国两制”行稳致远。这次全国人大的立法建议，开宗明义阐明国家坚定不移并全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针。而维护国家安全是“一国两制”赖以生存的基础。只有国家安全根基牢固，社会大局稳定，才能充分发挥“一国两制”的制度优势，才能够解决经济民生等深层次矛盾问题，为香港赢得更大发展空间。国家安全得不到保障，香港的长期繁荣稳定也无从谈起。

很多长期在香港工作和生活的美国朋友可能会问，立法对我意味着什么？回答是可以让你更安全、更放心。有关立法针对的是分裂国家、颠覆政权、组织实施恐怖活动及外国和境外势力干预等危害中国国家安全的行为。任何人只要同这样的行为无关，那大可放心地在香港安居乐业、投资兴业。事实上，惩恶是为了更好地扬善。立法将更好地保障香港守法居民的生命财产安全及其他合法权利和自由，也将更好地保障香港特区依法享有高度自治权，有利于维护香港的法治环境和营商环境。香港长期稳定发展的红利将带来更多机遇，惠及来自世界各地的愿意在香港工作、投资、生活的人们。

根基稳方能叶繁茂。建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，将保“一国两制”前途，还香港稳定发展。相信香港还会是那个我们记忆中的美好城市。

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