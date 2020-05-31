中泰媒体联合举办“解读中国两会”网络视频研讨会

人民网曼谷5月30日电（记者 孙广勇）5月29日，中国和泰国媒体联合举办了“解读中国两会”网络视频研讨会，两国专家学者和媒体界代表讨论了今年两会的重点内容，为泰国媒体和受众深入了解两会搭建平台。

本次网络视频研讨会由中央广播电视总台亚太总站与泰国全国记者协会联合举办，中泰两国二十多家媒体参加了会议。邀请了泰国著名中国问题专家、法政大学经济系副教授阿松席，朱拉隆功大学东盟研究中心主任比迪，以及泰国国家发展管理研究院社会与环境发展学院专家为主讲嘉宾，重点解读了 “人民至上”理念、 “六稳”“六保”政策以及涉港国家安全立法等内容。

阿松席认为，今年两会政府工作报告并没有把重点放在GDP增速上，而是将稳就业、保民生作为工作重点，集中精力抓好“六稳”“六保”，体现了中国政府践行“人民至上”理念， 把为民造福作为最重要的政绩。比迪认为，今年两会向世界传递了中国将继续扩大开放的信号，中国经济正在复苏，这将向世界传递信心。

今年全国人大会议表决通过涉港国家安全立法决定，是泰国媒体和受众十分关心的话题。比迪认为，香港国安法的出台十分有必要，如果香港局势无法实现稳定，不仅将对经济和民生造成巨大损失，还将会破坏香港的繁荣，损害香港的核心价值，这显然不是香港民众的愿望。阿松席认为，中国政府绝不会放任外部势力对香港的干涉，出台涉港国家安全法是为了香港的长治久安。

本次研讨会通过泰国全国记者协会官网、脸书以及中泰主流媒体进行报道。泰国全国记者协会会长孟孔表示，这是泰国全国记者协会首次与中国媒体联合举办研讨会，尤其是以中国两会热点为内容，为泰国媒体界深入理解两会提供了一个开放的交流平台。相信通过泰国各主流媒体的多渠道传播，本次会议的内容会让泰国广大受众更加了解中国和中国两会。

(责编：燕勐、杨牧)