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欧洲多地欲重启旅游业

2020年05月31日10:30  来源：新华网
 
原标题：欧洲多地欲重启旅游业

　　欧洲是全球重要旅游目的地，每年全球有半数国际游客到访这里。随着不少欧洲国家逐渐解除与新冠疫情相关的限制性措施，一些旅游目的地开始各出招数，希望在盛夏旺季吸引游客回归。

　　【争取游客】

　　受疫情影响，欧洲多国关闭边界，停飞航班，采取“封城”措施，旅游业几乎全部歇业，靠政府救济苦撑。欧洲联盟负责内部市场的委员蒂埃里·布雷东说，欧盟约有2700万个就业机会直接或间接地关联旅游业，占到欧盟全部就业机会的12%；欧盟地区共有大约300万家企业经营旅游相关业务，其中大部分为小企业。如果在政府救济金用完前，旅游市场还没有复苏，那么许多相关企业将面临倒闭，员工将失去工作。

　　过去几年，西班牙每年接待大约8000万人次外国游客，是仅次于法国的全球第二大旅游目的地。旅游业为西班牙贡献12%的国内生产总值。受疫情影响，4月西班牙旅馆业绩惨淡。为尽快重启这一支柱产业，西班牙多名官员近期释放开门迎客信号，西班牙政府本月25日明确表示，7月1日起外国游客可自由入境西班牙。

　　其他一些旅游目的地国家也一面与游客来源国商讨相关事宜，一面争相发布迎客消息。葡萄牙政府说，乘飞机抵达的游客落地后无需隔离，只会在机场接受“最低程度的卫生防疫检查”。希腊计划从6月15日开始接待外国游客。希腊政府说，不会要求旅客自我隔离，只会随机针对游客作新冠病毒检测；在旅游旺季还将减免交通工具税费。

　　【顾虑难消】

　　由于其他大洲的游客一时还难以光顾欧洲，德国游客成为上述旅游目的地竞相招揽的对象。德国外交部长海科·马斯最近表态，如果条件适当，德国外交部将于近期解除3月发布的针对欧洲31国的旅行警告。

　　与此同时，各国政府都不愿看到因防范松懈导致第二波疫情暴发。马斯强调，德国3月共计将25万名困在国外的德国人接回国，德国不愿再次经历这样的噩梦。

　　与其出国游玩，更多人选择在国内旅游。在柏林经营露营车辆租赁业务的费利克斯·拉舍尔告诉美联社记者，人们担心旅行到一半遭遇“封城”回不了家，因此更倾向于短途旅行。

　　在这一风潮下，德国北部波罗的海沿岸一些旅游城市近期迎来客流。波罗的海沿岸一些地区感染新冠病毒的人数不多，当地旅游业者承诺将继续严格执行社交隔离措施。这些地点因而成为游客的安心之选。

　　每年接待120万人次的德国北部海滨度假地普雷罗，近期的客房预订率维持在六成左右。当地旅游部门主管洛塔尔·施耶克说，如果保持这个势头，预计今年夏季收入可观。

　　拉舍尔说：“每当我接到预订请求，我都会建议对方考虑游历德国的路线。我认为这是更深入了解这个国家的好机会。”（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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