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中国独特产业生态极具吸引力（国际论坛）

顾清扬

2020年05月31日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　中国有效控制新冠肺炎疫情，展现出强大执行力，证明中国可以很好地为全球产业链、供应链提供稳定性和安全性

　　

　　新冠肺炎疫情对全球产业链、供应链造成的冲击引人注目，跨国公司在中国的布局也在动态调整中。但应看到，中国在全球产业链、供应链依然占据重要位置。

　　中国对跨国公司的吸引力，主要体现在生产要素价格优势、拥有全球最为完整的产业配套体系和企业生态体系、充沛的融资能力、大量高素质劳动力、日益提升的科技创新能力、庞大的消费市场、政府服务水平以及不断释放的改革红利等。

　　近年来，中国始终坚持推动高质量发展，持续深化改革，加大开放力度，加快完善社会主义市场经济体制，努力打造高标准的营商环境。这些都有利于保持其吸引力，并不断形成新的竞争力。中国是全球最重要的制造中心之一，独特的产业生态系统，可以为跨国公司提供完整的解决方案——对于跨国公司来说，这是最强的磁性和黏合剂。

　　中国有效控制新冠肺炎疫情，展现出强大执行力，证明中国可以很好地为全球产业链、供应链提供稳定性和安全性。中国秉持人类命运共同体理念，发挥产业链、供应链的优势，向全球150多个国家和国际组织提供大量抗疫物资。这正说明经济全球化的重要性。面对危机，国际社会尤其需要利用全球产业链、供应链相互支援。

　　全球抗疫催生了一些新业态，必然会激发全球产业链、供应链的内容创新。比如，人们可通过远程通信加强全球供应协调，跨境电子贸易和云服务等都会受到青睐。中国以5G、大数据、人工智能为核心的新型基础设施建设，也会为新的产业链、供应链提供重要支撑。在这些方面，中国优势显著。

　　展望未来中国在全球产业发展中的位置，有两个方面的发展值得观察。首先，供应链国内布局的加强。中国制造业具有一定国际比较优势，能构建更长、更完整的产业链。未来可以通过科技创新和国际合作加强关键领域、关键环节。产业链越长就越具有产业集聚效应，越有利于供应链安全稳定，对国际企业吸引力就越大。其次，在区域和全球进行分散化布局，可形成多维立体的产业链和供应链体系。例如，中国同东亚区域供应链合作升级，共建“一带一路”沿线国家进一步开展产业链、供应链整合等。

　　从经济效率和经济安全角度看，本地化、近邻区域化和全球化配置各有优势，可以互相补充；通过构建多维立体的产业链和供应链网络，能分散战略风险。相信中国的不断发展，有利于维护全球产业链、供应链稳定，推动世界经济焕发出新的生机。

　　（作者为新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授）


　　《 人民日报 》（ 2020年05月31日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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