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特朗普称将以最凶恶的狗和最凶狠武器对付示威者

2020年05月31日00:30  来源：人民日报客户端
 

美国明尼苏达州非洲裔男子乔治·弗洛伊德死于暴力执法的白人警察之手，民众的怒火已经烧向白宫。从当地时间29日晚10时开始，大批示威者开始聚集在白宫围栏外，与美国特勤局特工对峙。特勤局特工则用防暴盾牌、棍棒和胡椒喷雾剂来对付示威者。白宫门前的示威持续了5个多小时，到30日凌晨3点半才逐渐平息。

美国总统特朗普30日早晨则连发4条推特，称赞特勤局“昨晚在白宫干得好，不仅非常专业，而且非常酷”。“我在里面（白宫）注视着每一个人的一举一动，感到无比的安全。”他还表示，如果抗议者冲破了白宫的围栏，“迎接他们的将是最凶恶的狗，以及我所见过的最凶狠的武器”。

据美国有线电视新闻网统计，目前抗议示威已席卷全美22个州的32个城市，以及首都华盛顿特区。在事发地明尼阿波利斯，示威已经进入了第5天，尽管当地政府出台的宵禁令已于29日晚8时生效，但是丝毫没有抑制住人们的怒火。该市29日晚再次彻夜见证“火与怒”。明尼苏达州州长蒂姆·沃尔茨30日一早在推特发文，敦促民众保持理智，“我们此时敦促和平”。

在密歇根州底特律，警方向一群示威者开枪，一名19岁示威男子被枪杀。加利福尼亚州奥克兰举行的抗议活动中，两名联邦保护局官员遭受枪击，一人死亡。得克萨斯州休斯顿近200人因示威被捕，休斯顿警察局称，大多数人将被指控阻碍行车道。

(责编：曹昆)
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