抗议警方暴力执法示威在全美延烧 “我无法呼吸” 悲剧再揭美种族歧视顽疾

当地时间5月25日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市白人警察在执法过程中暴力执法致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡，由这一悲剧引发的大规模抗议示威活动在美国多地持续延烧。

明尼阿波利斯抗议持续 警察投掷防暴弹驱离示威者

由乔治·弗洛伊德死亡而引发的大规模抗议示威活动在明尼阿波利斯市已持续数天。“黑人的命在这里同样很重要”“我会是下一个受害者吗？”民众手持标语，持续在明尼阿波利斯市举行抗议示威活动。

当地时间5月29日，为了避免抗议示威升级，明尼阿波利斯市于29日晚8点实施宵禁。总台记者在现场采访时记录到，宵禁开始前，警察就已向示威人群投掷防暴弹以驱离示威者。

当地时间5月29日晚间，五角大楼采取了罕见的措施，命令陆军将几支现役美国军事警察部队准备部署到明尼阿波利斯维护治安。据悉此举是为了抑制抗议活动中的暴力行为再次升级而布置。

特朗普强硬表态：“暴徒”敢抢劫就开枪

29日凌晨，美国总统特朗普发推文称，军队将支持明尼苏达州州长蒂姆·瓦尔茨，并威胁要对“暴徒”动用武力。

特朗普说：“无论遇到什么困难，我们都将控制一切，但如果发生劫掠，那就开枪了。”他还发推文抨击明尼阿波利斯市市长弗雷缺乏领导力，称要么弗雷“能掌控这座城市，要么我派国民警卫队把工作做好”。

特朗普此条推文被推特平台标识为“美化暴力”，但用户仍可点开查看。

新视频显示三名警察曾压在受害人身上

29日，社交媒体上发布的最新视频显示，事发当天，非洲裔男子弗洛伊德曾被三名警察压在地上。视频中还能听到弗洛伊德用虚弱的声音求救说：“我无法呼吸了。请让我站起来。”

而早先公布的视频只记录一名白人警察德里克·沙文用膝盖顶住弗洛伊德的脖子，德里克·沙文已经被控三级谋杀和过失杀人。弗洛伊德的家人要求以谋杀罪起诉四名涉事警察，但其他三名被开除的警察目前仍未被指控。

抗议者白宫外高呼“我无法呼吸” 白宫一度封锁

美国首都华盛顿民众当地时间29日举行抗议活动，抗议者在美国财政部建筑外墙喷涂反对特朗普的口号，并在白宫外高呼“举起手来。不要开枪！”“我们无法呼吸”“黑人的生命一样重要”。

在白宫外的拉法耶特公园，一些抗议者还与白宫特勤人员发生冲突。

受抗议活动影响，白宫一度封锁，禁止人员出入。

纽约市民众连续两天举行抗议 9人被捕

当地时间5月29日下午，纽约市曼哈顿市政厅前广场继续爆发针对警察暴力执法导致弗洛伊德死亡事件的抗议。

现场有超过500名示威者，他们高举标语，呼喊“没有公正就没有和平”“我无法呼吸”以表达强烈不满。

据纽约警方介绍，截至当地时间下午6时，至少9人被捕。由于布鲁克林示威出现混乱，预计被捕人数还将继续上升。

“我无法呼吸” 悲剧再揭美种族歧视顽疾

美国警察涉嫌暴力执法致黑人死亡事件一经曝光，立即在美国社会各界、美国媒体和网友间引发热议，“我无法呼吸”“黑人的命也是命”等警句频频现身网络，以抗议警方暴力执法，抗议种族歧视在美国根深蒂固。

“我无法呼吸”，美国球星詹姆斯在个人社交账号晒出这样一张照片，配文写着“依旧如此”。

2014年，黑人烟贩加纳因涉嫌非法售烟，被美国警察摁倒在地逮捕，被警察锁喉。但警察依然没有松手，加纳窒息死亡。当时，詹姆斯、科比、罗斯等球员就穿上“我无法呼吸”字样的T恤，以示抗议。没想到，6年后，同样的悲剧再次上演。

美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金的长子马丁·路德·金三世也发帖抗议。

不少网友发了这样的图片，图片中，这次被警察顶着脖子致死的乔治·弗洛伊德泪流满面，他的嘴被胶带封着，上面写着“我无法呼吸”。

图片配文写道：“没有人理应死在大马路上。”“不管平台大小，请为此事发声。”

此外，“黑人的命也是命”更一度成为社交媒体热搜标签。

奥巴马呼吁彻查此案以确保正义得到伸张

美国前总统奥巴马当地时间29日晚在社交媒体发文，呼吁对这起警察暴力执法致黑人死亡案件进行调查，以确保“正义最终得到伸张”。奥巴马表示，他与数百万美国人一样，对所发生的事情感到“痛苦”。

奥巴马在推文中表示，抵在弗洛伊德脖子上的膝盖诠释了执法系统是如何傲慢地压制黑人，无视他们的呼救。人们并不关心，这是真正的悲剧。

少数族裔屡遭暴力执法凸显美式双重标准

长期以来，种族议题始终是困扰美国的重大社会政治问题，近年来美国的种族问题不仅没有减轻，反而有进一步加剧的趋势。有媒体评论称，美国警察频频对少数族裔暴力执法，暴露出美国政府在对待自身社会民族矛盾与他国族群问题时的“双重标准”问题：一方面，美国政府打着人权、民主的旗号不断干涉他国内政，另一方面，美国政府却在国内社会政治生活中歧视黑人等少数族裔，除不断遭遇暴力致死悲剧外，美国黑人在政治、经济、教育、社会保障等问题上同样遭遇偏见和歧视。

(责编：杨光宇、曹昆)